African Union G20 में बना मेंबर, भारत की पहल पर यूनियन को मिली सदयस्ता, Azali Assoumani प्रधानमंत्री Modi से गले मिले

शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम पहुंचे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव किया। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Rishi Sunak को गले लगाया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में जानकारी दी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2023 16:53 IST
African Union G20 में बना मेंबर, भारत की पहल पर यूनियन को मिली सदयस्ता

G20 की बैठक शुरू हो चुकी है। पूरे विश्व की नजर इस वक्त भारत की राजधानी Delhi में बनी हुई है। भारत मंडपम से पूरी दुनिया भारत की ताकत को देख रही है। देश दुनिया के एक से बढ़कर एक दिग्गज इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद है। पूरे इलाके को किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये पहली बार होगा, जब दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में एक साथ एक वक्त पर मौजूद नजर आ रहे है। 48 घंटो के लिए भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे हॉट सेंटर बन चूका है। बैठक के पहले प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। PM ने अपने उद्घाटन भाषण में Morocco भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा दुख की घड़ी में हम मोरक्को के साथ हैं और लोगों की हरसंभव मदद करेंगे।

विदेशी प्रतिनिधियों ने कहा-''भारत एक उभरता हुआ सितारा है"

समिट में प्रधानमंत्री ने African Union को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष PM मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड Azali Assoumani ने जाकर PM मोदी के गले लग गए। भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा। PM ने कहा कि कोरोना के बाद विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन युद्ध ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा से विश्वास के इस संकट को भी दूर सकते हैं। ये सभी के साथ मिलकर चलने का समय है।

भारत मंडपम से पूरी दुनिया भारत की ताकत को देख रही है

प्रधानमंत्री ने आगे कहा की आज हम जिस जगह इकट्ठा हुए हैं, यहां कुछ किमी दूर ढाई हजार साल पुराना स्तंभ है। इस पर प्राकृत भाषा में लिखा है कि मानवता का कल्याण सदैव सुनिश्चित किया जाए। ढाई हजार साल पहले भारत की धरती ने ये संदेश पूरी दुनिया को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला है। शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम पहुंचे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव किया। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Rishi Sunak को गले लगाया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में जानकारी दी।

'जय सियाराम' के साथ मोदी कैबिनेट के मंत्री ने किया ब्रिटेन के पीएम Rishi Sunak स्वागत

Sep 9, 2023