विदेशी प्रतिनिधियों ने कहा-''भारत एक उभरता हुआ सितारा है"
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा, जलवायु वित्त एक महत्वपूर्ण विषय है। और विकासशील दुनिया के लिए एमडीबी का सुधार भी ऐसा ही है। निजी पूंजी, सार्वजनिक संसाधन, हरित बाजार, कार्बन क्रेडिट जैसे मुद्दे, ये सभी मुद्दे मेज पर होने चाहिए। लेकिन 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अपने अनुभव के आधार पर, भारत एमडीबी में सुधार देखना चाहता है।
G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हो चुका है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अज़ाली असौमानी ने अंतर-सरकारी मंच में अफ्रीकी संघ की भूमिका के लिए जमीनी कार्य करने में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा है। अगर अफ्रीकी संघ जी20 का पूर्ण सदस्य बन जाता है, तो यह भारत की भूमिका के कारण होगा। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। भारत वैश्विक दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।
असौमानी ने कहा कि अफ्रीका में कृषि, मछली पालन और खनिज जैसे क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं। हम पीड़ित हुआ करते थे लेकिन अब हमें विकास का हिस्सा बनना चाहिए। हमें जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने की जरूरत है। प्रदूषण के शिकार के रूप में, इसलिए प्रदूषण से मिलकर लड़ने की जरूरत है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा, जलवायु वित्त एक महत्वपूर्ण विषय है। और विकासशील दुनिया के लिए एमडीबी का सुधार भी ऐसा ही है। निजी पूंजी, सार्वजनिक संसाधन, हरित बाजार, कार्बन क्रेडिट जैसे मुद्दे, ये सभी मुद्दे मेज पर होने चाहिए। लेकिन 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अपने अनुभव के आधार पर, भारत एमडीबी में सुधार देखना चाहता है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि एमडीबी सुधारों के मुद्दे पर विशेषज्ञों की 40 से अधिक बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है।