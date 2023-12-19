Advani और Murli Manohar Joshi को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण, घर पहुंचे VHP नेता

BJP के सीनियर नेता Lal Krishna Advani और DR.Murli Manohar Joshi को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिल चुका है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेताओं ने उनके घर पहुंचकर उन्हें निमंत्रण पत्र सौंपा है। इस बाद की जानकारी खुद वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने दी है। विश्व हिंदू परिषद ने बयान जारी कर कहा है कि राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया है। निमंत्रण देते समय राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में भी बात हुई। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वह आने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि 22 जनवरी को खुद PM Modi प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में सारी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। योजना के मुताबिक उद्घाटन के अगले ही दिन यानी 23 जनवरी से ही जनता को भगवान राम के दर्शन की अनुमति दे दी जाएगी। मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी, संघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और सभी ट्रस्टी राम मंदिर के प्रांगण में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य गणमान्य भी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे।

अयोध्या के कारसेवकपुरम में 1000 लोगों के लिए रैनबसेरा टाइप (Dormitory) रुकने की व्यवस्था होगी।इसके अलावा 850 लोगों के रुकने की व्यवस्था टिन कंपार्टमेंट में होगी। धर्मशाला और दूसरे स्थानों पर 600 कमरों की व्यवस्था की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की उम्मीद है कि यह संख्या 1000 कमरे की हो जाएगी।