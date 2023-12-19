Premanand Maharaj के अब रात के समय नहीं होंगे दर्शन, आश्रम ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला

Mathura-Vrindavan के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) के दर्शन अब रात्रिकाल में नहीं हो पाएंगे। भक्तों को अब एकांकी दर्शन लाभ ही मिल पाएगा। बढ़ती भीड़ और महाराज के स्वास्थ्य का हवाला देकर आश्रम प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। श्री हित राधा केलि कुंज परिकर की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि यह निर्णय अनिश्चितकाल के लिए लिया गया है। संत प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया पेज पर जारी संदेश में लिखा है, ''आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य और बढ़ती भीड़ को देखते हुए, पूज्य महाराज जी, जो पद यात्रा करते हुए रात्रि 2:30 बजे से श्री हित राधा केलि कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। ''

दरअसल, प्रेमानंद महाराज रात्रिकाल में 2:30 बजे छटीकरा रोड पर मौजूद श्री कृष्ण शरणम् सोसाइटी से रमणरेती क्षेत्र स्थित अपने आश्रम श्रभ् हित राधा केलि कुंज जाते थे। करीब 2 किलोमीटर की इस पद यात्रा के दौरान महाराज की झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़ते थे।

RSS प्रमुख और विराट कोहली भी आ चुके

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहनराव भागवत भी पिछले दिनों प्रेमानंद महराज के आश्रम पहुंचे थे। वह प्रसिद्ध संत के एकांतिक वार्ता में हुए शामिल। उन्होंने प्रेमानंद जी के सत्संग को सुना और उनसे बातचीत की। वहीं, दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली भी वृंदावन में प्रेमनंद महाराज के सत्संग का लाभ उठा चुके। विराट के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और मासूम बेटी वामिका भी संत के आश्रम पहुंची थीं।