अब इस कंपनी का आया IPO, Sachin Tendulkar ने भी किया है निवेश

इस समय IPO के बाजार में खूब रौनक है। कई ऐसे IPO है जो इस समय चर्चाओं में बने हुए है। एक ऐसा IPO जिसको लेकर ग्रे मार्केट में जबरदस्त बज है। इस IPO का प्राइस बैंड प्रति शेयर 499 रुपये से 524 रुपये का है। अगर अपर प्राइस बैंड 524 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो ये इस प्राइस 380 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और ग्रे मार्केट के हिसाब से इसकी लिस्टिंग 900 रुपए के ऊपर हो सकती है यानि की निवेशकों को करीब 72% का लिस्टिंग गेन हो सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये कंपनी कौन सी है। तो इसका नाम है Azad Engineering। आपको बता दें कि इनका बिजनेस मॉडल एक दम नीश है। इतना ही नहीं कंपनी के पास दुनिया के बेहद दमदार क्लाइंट्स हैं और साथ ही खबरों के मुताबिक आजाद इंजीनियरिंग में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की भी हिस्‍सेदार है। मास्‍टर ब्‍लास्‍टर ने मई 2023 में ही आजाद इंजीनियरिंग में निवेश किया था। हालांकि, सचिन ने कंपनी में कितना निवेश किया है,इसकी जानकारी नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं IPO से जुड़ी जानकारी के बारे में। तेलंगाना की ये कंपनी हैइस कंपनी का IPO 20 दिसंबर को खुलेगा और 22 दिसंबर को बंद होगा। रिटेल निवेशकों के लिए एक लॉट में 28 शेयर होंगे। आईपीओ के लिए प्रति शेयर 499 रुपये से 524 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस हिसाब से ग्रे मार्केट में इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है उस हिसाब से एक लॉट पर 8100 रुपए का रिटेल निवेशकों को फायदा हो सकता है। 740 करोड़ रुपये के आईपीओ में नए शेयर जारी किए जाएंगे और OFS के जरिए भी प्रमोटर शेयर बेचेंगे। कंपनी के पब्लिक इश्यू में 240 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। साथ ही OFS के तहत प्रमोटरों और मौजूदा निवेशकों के 500 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचे जाएंगे।

अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। कंपनी टर्बाइन और एयरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, तेल और गैस इंडस्ट्रीज में हाई क्वालिटी पार्ट्स बनाती है। ऐसे पार्ट्स जो हर कोई नहीं बनाता है और न ही पैसे देकर ये टेक्नोलॉजी रेडीमेड खरीदी जा सकती है। मैन, मशीन, टूल्स, टेक्नोलॉजी हर एक चीज बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की होती है। यहां तक के कंपनी तमाम हाई क्वालिटी पार्ट्स दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों को सप्‍लाई भी करती है। कंपनी के ग्राहकों की लिस्‍ट में जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल इंटरनेशनल इंक, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीमेंस एनर्जी, ईटन एयरोस्पेस और मैन एनर्जी सॉल्युशंस SE शामिल हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी-बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट्स हैं। अब सवाल है कि कंपनी इस पैसे का क्या करेगी। इस नए शेयरों के जरिए से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के फाइनेंसिंग, कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। अब एक बार फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। आजाद इंजीनियरिंग का रेवेन्यू की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2019-20 में यह 124 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2022-23 में 251 करोड़ रुपये हो गया यानि लगभग डबल हो गया। एसेट्स के मोर्चे पर भी 31 मार्च 2021 को ये 256 करोड़ था जो 2023 आकर 636 करोड़ हो गया। यानि यहां भी पर काफी स्थिति बेहतर है। कंपनी पर कर्ज की बात की जाए तो 324 करोड़ है। लेकिन डेट टू रेश्यो देखें तो 1.47 है यानि कम है। PE रेश्यो, इस साल के अर्निंग के हिसाब से 57 है, जो बहुत सस्ती तो नहीं, लेकिन इस सेगमेंट के हिसाब ठीक दिखती है। EPS भी 1.79 है और ग्रे मार्केट की तो स्थिति आपको बता ही दी। अगर अपर प्राइस बैंड 524 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो ये इस प्राइस 380 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और ग्रे मार्केट के हिसाब से इसकी लिस्टिंग 900 रुपए के ऊपर हो सकती है यानि की निवेशकों को करीब 72% का लिस्टिंग गेन हो सकता है।

(डिस्क्लेमर : किसी भी IPO में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सहलाकर से राय जजूर ले। किसी भी लाभ-हानि के लिए बीटी बाज़ार जिम्मेदार नहीं होगा।)