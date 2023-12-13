scorecardresearch
BT TV
Newsपरदेससंसद पर हमले के 22 साल पूरे, PM Modi ने दी श्रद्धांजलि

संसद पर हमले के 22 साल पूरे, PM Modi ने दी श्रद्धांजलि

आतंकी हमले के 22 साल पूरे होने पर सदन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पीड़ित परिजन भी संसद में मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति Jagdeep Dhankhar, PM Modi गृह मंत्री Amit Saha ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान Soniya Gandhi समेत विपक्ष के कई नेता वहां मौजूद रहे।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi,UPDATED: Dec 13, 2023 12:03 IST
आतंकी हमले के 22 साल पूरे होने पर सदन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई
संसद के शीतकालीन सत्र का आज आठवां दिन है। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इससे पहले सातवें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामेदार रही। राज्यसभा ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों व उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसका विरोध करते हुए विपक्ष ने उच्च सदन से बायकॉट किया। राज्यसभा ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनके दर्जे को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर बनाए रखने, चयन समिति का उन्नयन करने और उन्हें अदालती मामलों से बचाने के लिए एक नया प्रावधान जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। संसद में उस दिन शीतकालीन सत्र चल रहा था। हादसे के दिन महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामे के बाद सदन को स्थागित कर दिया गया था। इसी बीच तत्कालीन पीएम Atal Bihari Vajpayee और नेता प्रतिपक्ष Sonia Gandhi सदन से बाहर जा चुकी थीं।

हमले के समय सदन के भीतर बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। सुबह 11.30 बजे आतंकवादियों और भारतीय सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गया था जो दोपहर 4 बजे तक चला था। इस दौरान सभी 5 हमलावर मारे गये थे। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर भारतीय संसद पर 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान की शय पर आतंकवादियों ने हमला किया था। उस हमले में 9 लोग मारे गये थे। जिसमें 6 सुरक्षाकर्मी, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और एक माली की भी मौत हो गई थी। देश के सबसे सुरक्षित जोन में से एक संसद के सुरक्षा घेरे को भेद कर आतंकी संसद में दाखिल हो गए थे। लेकिन मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने अपने जान की बाजी लगाकर संसद भवन के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। संसद पर हमले की आज 22वीं बरसी है। इस मौके पर देश शहीदों को याद कर रहा है। आतंकी हमले के 22 साल पूरे होने पर सदन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पीड़ित परिजन भी संसद में मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति Jagdeep Dhankhar, PM Modi गृह मंत्री Amit Saha ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेता वहां मौजूद रहे।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 13, 2023