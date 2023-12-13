November में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.55% हुई

भारत की रिटेल महंगाई तीन महीने की गिरावट के बाद नवंबर में बढ़कर 5.55% पर पहुंच गई है। इसका कारण सब्जियों और फलों की ऊंची कीमतें हैं। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 4.87% रही थी। वहीं सितंबर में ये 5.02% रही थी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में प्याज की कीमतें महीने दर महीने 58% बढ़ीं, जबकि टमाटर की कीमतें 35% बढ़ीं।

इसके अलावा आलू की कीमतों में भी नवंबर में 2% की बढ़ोतरी देखी गई। RBI की महंगाई को लेकर रेंज 2%-6% है। आदर्श स्थिति में RBI चाहेगा कि रिटेल महंगाई 4% पर रहे। बीते दिनों हुई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में RBI ने FY24 के लिए रिटेल महंगाई के अनुमान को 5.40% पर बरकरार रखा था।