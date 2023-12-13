Air India ने Manish Malhotra डिजाइन्ड ड्रेस की अनवील

Tata Group की एयरलाइन Air India ने 12 दिसंबर को केबिन क्रू और पायलटों के लिए Manish Malhotra की डिजाइन की गई ड्रेस को अनवील किया। एयरलाइन की फिमेल केबिन क्रू मॉडर्न टच के साथ ओम्ब्रे साड़ी पहनेंगी, जबकि पुरुष बंदगला पहनेंगे। कॉकपिट क्रू के लिए, क्लासिक ब्लैक सूट डिजाइन किए गए हैं। मनीष मल्होत्रा ​​ने ड्रेस के साथ पहनने के लिए फुटवियर भी तैयार किए हैं। जहां महिलाएं डुअल-टोन (काली और बरगंडी) ब्लॉक हील्स पहनेंगी, वहीं पुरुष केबिन क्रू आरामदायक ब्लैक ब्रोग्स पहनेंगे। एअर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियरों और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी ड्रेस डिजाइन की है। इन्हें अभी अनवील नहीं किया गया है। नई ड्रेस के कलर पैलेट में डीप रेड, बरगंडी, बैंगनी और सुनहरा रंग शामिल हैं। एअर इंडिया में पहले एयरबस A350 विमान की एंट्री के साथ धीरे-धीरे नई ड्रेस को शामिल किया जाएगा। एयरलाइन का कहना है कि नई यूनिफॉर्म को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए मनीष मल्होत्रा ने तैयार किया है। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा सेलिब्रिटीज और कई मशहूर हस्तियों के लिए ड्रेस डिजाइन कर चुके हैं। एअर इंडिया ने 28 सितंबर को नई यूनिफॉर्म्स डिजाइन करने के लिए मनीष मल्होत्रा के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की थी। एयरलाइन के केबिन क्रू, कॉकपिट क्रू, ग्राउंड और सिक्योरिटी स्टाफ समेत 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज ये नई यूनिफॉर्म्स पहनेंगे।

साल 1962 में एयरलाइन ने स्कर्ट, जैकेट और हैट से साड़ी पर स्विच करने का फैसला लिया था। उस समय एयरलाइन में काम करने वाली फीमेल क्रू मेंबर्स बताती हैं कि कैसे उन्हें अपनी वर्दी पर गर्व था और उन्हें सही ढंग से साड़ी पहनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। सितंबर 2022 में एअर इंडिया ने वर्ल्ड क्लास ग्लोबल एयरलाइन बनने की दिशा में अपने मल्टी स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप Vihaan.AI अनवील किया था। अपने नए मेकओवर से एअर इंडिया अमीरात और कतर एयरवेज जैसे कैरियर्स को टक्कर देना चाहता है। जनवरी 2022 में, टाटा ग्रुप ने एयरलाइन भारत सरकार से 18,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी। बीते दिनों एअर इंडिया ने अपना नया लोगो और लिवरी अनवील किया था। लिवरी को आप एयरक्राफ्ट का पूरा मेकओवर समझ सकते हैं। मेकओवर में सुनहरे, लाल और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। टाटा ग्रुप की 91 साल पुरानी एयरलाइन 15 महीने से इस पर काम कर रही थी। यह कोणार्क चक्र से प्रेरित पुराने लोगो की जगह लेगा। लंदन बेस्ड ब्रांड और डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म फ्यूचर ब्रांड के साथ पार्टनरशिप में लोगो डिजाइन किया गया है। दिसंबर 2023 में एअर इंडिया का पहला एयरबस A350 नए लोगो और मेकओवर के साथ बेड़े में शामिल होगा। फ्यूचर ब्रांड ने अमेरिकन एयरलाइंस और ब्रिटिश लक्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड बेंटले के साथ ब्रांडिंग पर काम किया है।