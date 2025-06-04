PM Kisan Samman Nidhi Yojana 20th Installment: आ गया बड़ा अपडेट, इन लोगों को नहीं मिलेगी अगली किस्त

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 20th Installment: केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना में सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये का आर्थिक लाभ देते हैं। इस साल फरवरी में सरकार ने योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। अब करोड़ों किसानों को 20 किस्त का इंतजार है।

पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 20th Installment) को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस किस्त के अनुसार कुछ किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने भी योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो जान लें कि आपको 20वीं किस्त मिलेगी या नहीं।

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

योजना के नियमों के जिन किसानों ने ईकेवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को फाटफट ई-केवाईसी करवानी होगी। किसान पीएम किसान की वेबसाइट या फिर ऐप पर जाकर आसानी से ईकेवाईसी करवा सकते हैं। ईकेवाईसी के लिए किसान को आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना होगा।

इसके अलावा आवेदक को अपने जमीन का सत्यापन भी करवाना होता है। जमीन का सत्यापन करने के लिए किसान को जमीन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसके बाद अधिकारी फिजिकल तौर पर जमीन का निरीक्षण करते हैं।

कब आएगी अगली किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 20th Installment Date)

सरकार साल में तीन बार किस्त जारी करती है। हर किस्त में किसान के अकाउंट में 2000 रुपये आते हैं। यह राशि किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट आती है। पिछली किस्त फरवरी 2025 में जारी हुई थी। अब उम्मीद है कि अगली किस्त जून और जुलाई के बीच आ जाएगी।

ऐसे चेक करें आपको मिलेगा लाभ या नहीं

योजना के आवेदक आसानी से जान सकते हैं कि उन्हें योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। इसके लिए उन्हें अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में चेक करना होगा। लाभार्थी लिस्ट आसानी से पीएम किसान योजना की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।