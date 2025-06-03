IPL 2025 Final: कोहली के RCB और अय्यर के PBKS में टक्कर, कौन रचेगा नया इतिहास?

आईपीएल 2025 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज शामअहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल मैच है। यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच होने वाला है। यह दोनों ही टीमें अब तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई हैं। ऐसे में यह मुकाबला इतिहास रचने वाला होगा।

फाइनल में दोनों टीमों की खास बात

जहां RCB अपनी चौथी बार फाइनल में पहुंची है, वहीं PBKS 2014 के बाद पहली बार फाइनल खेल रही है। दोनों ही टीमों का सफर इस सीजन में रोमांचक रहा है और अब दोनों के पास अपने फैन्स को खुश करने का बड़ा मौका है। RCB की कप्तानी इस बार रजत पाटीदार कर रहे हैं, जबकि PBKS की कमान श्रेयस अय्यर के हाथ में है।

कब और कहां होगा मुकाबला?

फाइनल मैच 3 जून 2025 (मंगलवार) यानी रात 7:30 बजे से खेला जाएगा। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और इसे देखने के लिए देश-दुनिया के लाखों फैन्स बेताब हैं।

मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में Star Sports Network पर होगा और JioHotstar ऐप पर स्ट्रीमिंग फ्री में देखी जा सकती है।

विदेशों में कैसे देखें फाइनल मैच?

अगर आप भारत के बाहर हैं, तो भी चिंता की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया में IPL 2025 को देखने के इंतजाम किए गए हैं:।

अमेरिका और कनाडा में आप Willow TV चैनल और ऐप से मैच देख सकते हैं। वहीं, यूके में Sky Sports Cricket और Sky Go ऐप पर मुकाबला लाइव होगा। ऑस्ट्रेलिया में Foxtel और Kayo Sports के जरिए फाइनल का मजा लिया जा सकता है।

कौन-कौन हैं टीमों में शामिल?

पंजाब किंग्स (PBKS) के बड़े नामों में श्रेयस अय्यर (कप्तान), जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार टीम में युजवेंद्र चहल और काइल जैमीसन जैसे एक्सपीरियंस बॉलर भी हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की कप्तानी रजत पाटीदार कर रहे हैं। टीम में विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, भुवनेश्वर कुमार, और जॉश हेजलवुड जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं।

