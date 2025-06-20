scorecardresearch
अकाउंट में कब आएंगे 2000 रुपये? किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ? जानें यहां सारी बात

PM Kisan 20th Installment: देश के करोड़ों किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आर्टिकल में जानते हैं कि योजना का लाभ किन किसानों को नहीं मिलेगा।

New Delhi,UPDATED: Jun 20, 2025 10:43 IST
20th installment of PM Kisan Yojana
पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त

केंद्र सरकार की पीएम सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) काफी पॉपुलर है। इस स्कीम में सरकार किसानों को डायरेक्ट आर्थिक लाभ देती है। योजना में किसी भी बिचौलिये की भूमिका नहीं है। ऐसे में किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आते हैं। अभी तक सरकार ने योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी है। अब किसान योजना की 20वीं किस्त (PM Kisan 20th Installment) का इंतजार कर रहे हैं। 

हालांकि, 20 वीं किस्त का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलेगा। आइए, जानते हैं कि योजना का लाभ किन किसानों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा 20वीं किस्त कब तक आ सकती है। 

कब तक आएगी किस्त? (PM Kisan 20th Installment Date 2025)

सरकार ने पीएम किसान की 19 वीं किस्त फरवरी में जारी की थी। चालू वित्त वर्ष में अभी तक कोई किस्त जारी नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार योजना की 20वीं किस्त जून के अंत या फिर जुलाई में आ सकती है। हालांकि, अभी तक 20 किस्त को लेकर अधिकारिक तारीख का एलान नहीं हुआ है। 

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनका जमीन का सत्यापन पूरा हो और ई-केवाईसी कर रखा है। अगर किसी किसान ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन किसानों की जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है,वह भी योजना की किस्त से वंचित रह सकते हैं।  

आपको मिलेगा लाभ या नहीं? (How to check beneficiary status?)

जिन किसानों ने योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में जरूर चेक करना चाहिए। अगर उनका नाम लाभार्थी लिस्ट में है तो इसका मतलब कि उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थी का नाम चेक करने के लिए किसान को सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद उन्हें सभी जरूरी डिटेल्स जैसे राज्य, जिला, क्षेत्र आदि की जानकारी देनी होगी। यह सभी जानकारी देने के बाद लाभार्थी लिस्ट का नाम ओपन होगा। इस लिस्ट में वह अपना नाम चेक कर सकते हैं। 

