PM Kisan 20th Installment Date: बस कुछ दिनों का इंतजार…खाते में इस दिन आ सकते हैं पैसे - Details
PM Kisan 20th Installment Date: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) किसानों को कृषि जरूरतों और घरेलू खर्चों में सहायता देने का एक प्रमुख उपाय है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन किस्तों में—हर चार महीने पर ₹2,000—के रूप में वितरित की जाती है।
इस साल की पिछली यानी 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को जारी की थी, जिसमें लगभग ₹22,000 करोड़ सीधे 9.8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए थे।
कब तक जारी हो सकती है किस्त?
सभी की नजरें 20वीं किस्त पर टिकी हैं। केंद्र सरकार के हालिया बयान के अनुसार, यह किस्त संभावित रूप से 20 जून 2025 को किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इस वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए किसानों को दो जरूरी कार्य पूरे करने होंगे: ई-केवाईसी और आधार से बैंक खाते की लिंकिंग। इन शर्तों को पूरा न करने पर किस्त में देरी हो सकती है या फिर राशि रोक दी जा सकती है।
किसान ऐसे चेक करें कि उन्हें किस्त मिलेगी या नहीं:
- वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
- “Farmers Corner” में “Beneficiary Status” पर क्लिक करें
- आधार नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करें
- अपनी पेमेंट हिस्ट्री और पात्रता की जांच करें
ई-केवाईसी प्रक्रिया ऐसे करें पूरी
- वेबसाइट pmkisan.gov.in खोलें
- “Farmers Corner” में “Update Mobile Number” पर जाएं
- आधार विवरण दर्ज करें
- ओटीपी के माध्यम से वेरिफाइ करें
यह योजना किसानों को समय पर वित्तीय सहायता देने का एक पारदर्शी माध्यम बन गई है। 20वीं किस्त के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं को समय से पूरा करने से किसान इस सहायता से वंचित नहीं रहेंगे।