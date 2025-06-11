scorecardresearch
Panchayat का ट्रेलर हुआ लॉन्च, इस बार सचिव-रिंकी के रोमांस के साथ दिखेगा एक्शन

Panchayat Season 4 Trailer लॉन्च हो गया है। इस सीजन में सचिव और रिंकी के रोमांस के साथ एक्शन भी दिखेगा। यह सीजन जून में रिलीज होगी।

New Delhi,UPDATED: Jun 11, 2025 15:40 IST

'पंचायत 4' सीरीज का इंतजार अब खत्म हुआ। कंपनी ने पहले इसकी रिलीज डेट 2 जुलाई तय की थी, लेकिन दर्शकों की बेचैनी देखते हुए मेकर्स इसे जल्दी रिलीज कर रहे हैं। आज मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है। रिलीज डेट के साथ मेकर्स ने ट्रेलर भी रिलीज कर दिया। ट्रेलर में इस बार फुलेरा गांव में प्रधानी के चुनाव का पूरा माहौल दिखाया जाएगा। 

फुलेरा में चुनावी जंग

पंचात 4 का ट्रेलर काफी दिलचस्प है। चौथे सीजन में फुलेरा गांव में प्रधानी का चुनाव है। मंजू देवी और क्रांति देवी आमने-सामने हैं। ट्रेलर के हिसाब से सचिव जी से लेकर रिंकी तक सभी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बार प्रचार के दौरान सचिव जी (जितेंद्र कुमार) की पिटाई भी हुई। ट्रेलर के अनुसार इस बार पंचायत में वोटर और प्रत्याशी के मनोविज्ञान और व्यवहार को दिखाने की कोशिश की जा रही है।

धमाल मचाएंगे ये किरदार

ट्रेलर में 'पंचायत' सीरीज के सभी लोकप्रिय किरदारों की झलक है। फिर चाहें वह प्रह्लाद चा हों, प्रधान जी हों या मंजू देवी, सचिव जी, बनराकस, विकास, रिंकी और बिनोद हो। इस बार मंजू देवी और तीखे तेवर में नजर आई हैं। पंचायत के इस सीजन में यह दिखाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव प्रचार कैसे किया जाता है और वोटर को अपनी तरफ कैसे खींचा जाता है। 

इस दिन रिलीज होगी सीरीज

इस सीजन में रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी भी कुछ आगे बढ़ती दिख रही है। दर्शकों की बेसब्री देखते हुए सीरीज की रिलीज डेट थोड़ी पहले तय कर दी गई है। 'पंचायत 4' अब जुलाई में नहीं, बल्कि 24 जून को ही रिलीज होने वाली है। इस सीरीज को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। 

Published On:
Jun 11, 2025