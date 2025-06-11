scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगएक ही जगह पर मिलेगी सारी इन्वेस्टमेंट की जानकारी, Tata Asset Management ने लॉन्च किया नया ऐप

एक ही जगह पर मिलेगी सारी इन्वेस्टमेंट की जानकारी, Tata Asset Management ने लॉन्च किया नया ऐप

यूजर को अपने सभी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स पाने के लिए अलग वेबसाइट और ऐप पर जाना होता है। ऐसे में इस झंझट को खत्म करने के लिए Tata Asset Management ने नया ऐप लॉन्च किया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 11, 2025 12:36 IST
Debt fund investments stand to gain as falling interest rates drive bond prices higher, enhancing potential returns.
Debt fund investments stand to gain as falling interest rates drive bond prices higher, enhancing potential returns.

Tata Asset Management ने निवेश के लिए नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की टैगलाइन "One App. One View. Infinite Opportunities" है। अब निवेशक को सभी इन्वेस्टमेंट की जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। कंपनी का कहना है कि यह ऐप इन्वेस्टमेंट की दुनिया को आसान और स्मार्ट बनाएगा। 

advertisement

इस ऐप में यूजर को सारी फाइनेंशियल जानकारी जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी – सब कुछ एक ही डैशबोर्ड पर शो होगा। इससे यूजर को बार-बार दूसरे वेबसाइट या ऐप्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार लॉगइन करने के बाद आपकी पूरी मनी की तस्वीर साफ-साफ सामने होगी।

निवेश की आसान प्लानिंग

इस ऐप में Financial Roadmap नाम का फीचर है। यह यूजर को फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करता है। मान लीजिए आप 5 साल में कार खरीदना चाहते हैं, या 10 साल में घर  तो यूजर इस ऐप में ये फाइनेंशियल गोल डाल सकते हैं। इसके बाद ऐप बताएगा कि हर महीने कितना बचाना या निवेश करना होगा।

इस ऐप में FIRE Calculator है। बता दें कि FIRE यानी Financial Independence, Retire Early है। ये टूल बताएगा कि यूजर को कितना पैसा बचाना है और किस तरह से निवेश करना है।

कभी-कभी हम कुछ म्यूचुअल फंड या स्कीम देखकर सोचते हैं कि बाद में उसमें पैसा लगाएंगे। इस ऐप में Smart Cart नाम का फीचर है, जिसमें यूजर अपनी पसंद की स्कीमें सेव कर सकते हैं और बाद में जब समय मिलने पर निवेश कर सकते हैं।

इस ऐप में एक चैटबॉट है जो आपकी हर दिक्कत का आसान जवाब देगा। इस ऐप में अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। कुछ मिनटों में आप केवाईसी कर सकते हैं और निवेश शुरू कर सकते हैं। सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि यूजर का डेटा और पैसा सिक्योर रहे।

जो लोग निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए इसमें Learning Modules दिए गए हैं। इस ऐप को Google Play Store और Apple App Store से इंस्टॉल किया जा सकता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 11, 2025