शादी रजिस्ट्रेशन के लिए अब फोटो और वीडियो काफी नहीं, इस राज्य में लागू हुआ नया नियम

Marriage Registration New Rules: उत्तर प्रदेश में शादी के रजिस्ट्रेशन के नियम बदल गए हैं। नए नियम के अनुसार अब शादी के रजिस्ट्रेशन के समय दुल्हा-दुल्हन के साथ किसी एक सदस्य का होना जरूरी है। यह बदलाव इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है।

मैरिज रजिस्ट्रेशन के नए नियम का सर्कुलर जारी हो गया है। सर्कुलर के अनुसार यह नए नियम तत्काल रूप से लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जी शादियों को रोकने और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों को बदला गया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ये मेंबर का होना जरूरी

नए नियम के अनुसार शादी के रजिस्ट्रेशन करते वक्त दुल्हा-दुल्हन के साथ माता-पिता, नाना-नानी, भाई-बहन में से किसी एक का होना जरूरी है। अगर परिवार को कोई सदस्य शामिल नहीं होता है तो ऐसे में पंडित, मौलवी भी रजिस्ट्रेशन को वेरिफाई कर सकते हैं।

देना होगा पूरा वीडियो

मेंबर की मौजूदगी के साथ अब शादी की पूरी वीडियो भी देनी होगी। इसके अलावा शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें शादी की डेट के साथ बाकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अब शादी का रजिस्ट्रेशन केवल दूल्हा-दुल्हन के परिवार के स्थायी पता पर होगा। वीडियो के साथ शादी की फोटो भी देना होगा।

इन रजिस्ट्रेशन पर लगेगी खास मुहर

इसके अलावा अगर किसी की शादी में उनके परिवार के सदस्य शामिल नहीं है तब उनके रजिस्ट्रेशन पर खास मुहर लगेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन की जांच के बाद मैरिज सर्टिफिकेट पर खास मुहर लगेगी। इस मुहर से पता चल जाएगा कि यह शादी स्पेशल जांच के बाद रजिस्टर हुई है।

क्यों बदले नियम?

हाल ही में कई फर्जी शादी के केस सामने आए हैं। इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए नियमों को बदला गया है। नए नियम से जहां एक तरफ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में पारदर्शिता आएगी तो वहीं दूसरी तरफ यह फर्जी शादी पर नकेल भी कसेगा।