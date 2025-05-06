scorecardresearch
7 मई को कुछ बड़ा होने वाला है? जानिए Mock Drill से जुड़े मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब

गृह मंत्रालय ने 244 जिलों को अभ्यास आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसमें युद्ध जैसी आपात स्थितियों के लिए तैयारी करने हेतु ब्लैकआउट सिमुलेशन, हवाई हमले के सायरन, निकासी अभ्यास और पब्लिक ट्रेनिंग सेशन शामिल होंगे।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 6, 2025 16:04 IST

Mock Drill 7 May 2025: 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सामने आए "नए और जटिल खतरों" के मद्देनजर सभी राज्यों से मॉक ड्रिल करने को कहा है। देशभर में मॉक ड्रिल कल यानी बुधवार, 7 मई को होगी। 

इस मॉक ड्रिल को लेकर लोगों के बीच काफी उलझन है और कुछ लोग तो डरे और घबराए हुए भी है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए आज हम आपके लिए उन सभी सवालों का जवाब लाएं है जो आपके मन में उठ रहा होगा। चलिए एक-एक कर जानते हैं। 

क्या होता है मॉक ड्रिल?

मॉक ड्रिल एक अभ्यास है जिसका मकसद लोगों, संगठनों और अधिकारियों को वास्तविक जीवन की आपातकालीन स्थितियों, जैसे आग, भूकंप, चिकित्सा आपात स्थिति या आतंकवादी हमलों के लिए तैयार करना है।

मिलिट्री नहीं ये सिविलियन मॉक ड्रिल है

ध्यान दें कि यह मॉक ड्रिल पुलिस या मिलिट्री के लिए नहीं है बल्कि हम और आप जैसी आम जनता के लिए है। 

सरकार क्यों करवा रही है मॉक ड्रिल?

सरकार यह मॉक ड्रिल इसलिए करवा रही है ताकी अगर कल को कोई युद्ध होता है तो उस स्थिति में देश की जनता कितनी तैयार है और उस स्थिति में जनता कैसे रिएक्ट करती है यह देखना है। 

यह अभ्यास नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 के अंतर्गत आता है, और गृह मंत्रालय द्वारा 2 मई को इसकी जानकारी दी गई।

07 मई को क्या-क्या हो सकता है?

अभ्यास के दौरान, आपको अस्थायी ब्लैकआउट, मोबाइल सिग्नल का निलंबन या ट्रैफ़िक डायवर्जन का अनुभव हो सकता है। अधिकारी निकासी अभ्यास भी कर सकते हैं या सार्वजनिक घोषणाएं कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में, पुलिस और अर्धसैनिक बल युद्ध जैसी आपात स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं।

मॉक ड्रिल के समय पब्लिक इन बातों का रखें ध्यान

  • शांत रहें और निर्देशों का पालन करें
     
  • पानी, दवाइयां और टॉर्च जैसी बुनियादी आपूर्तियां तैयार रखें
     
  • सोशल मीडिया पर अफवाहें या फेक न्यूज शेयर करने से बचें।  
     
  • अगर बिजली या इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो घबराएं नहीं
     
  • आधिकारिक अपडेट के लिए रेडियो या सरकारी चैनल सुनें

May 6, 2025