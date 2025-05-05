Upcoming Bank Holiday: अगर आपको भी आने वाले दिनों में बैंक जाकर कोई काम करवाना है तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। दरअसल, आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आगामी 7,9,10,11 और 12 मई को देश के अलग-अलग राज्यों में बैंक अलग-अलग कारणों से बंद रहेगा।

advertisement

इसलिए बहुत जरूरी है कि आप यह जान लें कि किस दिन और किस कारण से देश के कौन से शहर में बैंक बंद रहेंगे। देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट। ध्यान दे कि बैंक के ब्रांच ही इन दिनों बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन गतिविधियां सामान्य रूप से चालू रहेंगी।



7 मई

बुधवार 7 मई को गुवाहाटी में बैंक, पंचायत चुनाव 2025 के कारण बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर इस दिन बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा।

9 मई

शुक्रवार 9 मई को कोलकाता में बैंक रवींद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन के कारण बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर इस दिन बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा।

10 मई

10 मई को बैंक दूसरा शनिवार होने के कारण पूरे देश भर में बंद रहेगा। आपको बता दें कि बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।

11 मई

देश भर के बैंक रविवार के कारण बंद रहेंगे।

12 मई

सोमवार 12 मई को अगरतला, आइजोल, बेलापुर, भोपाल, देहरादून, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के कारण बैंक बंद रहेंगे।

मई में और कब-कब रहेगी छुट्टी?