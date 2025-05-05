छुट्टियों भरा हफ्ता - 7,9,10,11 और 12 मई बैंक रहेगा बंद - जानिए लीजिए बड़ी वजह
बहुत जरूरी है कि आप यह जान लें कि किस दिन और किस कारण से देश के कौन से शहर में बैंक बंद रहेंगे। देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट।
Upcoming Bank Holiday: अगर आपको भी आने वाले दिनों में बैंक जाकर कोई काम करवाना है तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। दरअसल, आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आगामी 7,9,10,11 और 12 मई को देश के अलग-अलग राज्यों में बैंक अलग-अलग कारणों से बंद रहेगा।
इसलिए बहुत जरूरी है कि आप यह जान लें कि किस दिन और किस कारण से देश के कौन से शहर में बैंक बंद रहेंगे। देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट। ध्यान दे कि बैंक के ब्रांच ही इन दिनों बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन गतिविधियां सामान्य रूप से चालू रहेंगी।
7 मई
बुधवार 7 मई को गुवाहाटी में बैंक, पंचायत चुनाव 2025 के कारण बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर इस दिन बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा।
9 मई
शुक्रवार 9 मई को कोलकाता में बैंक रवींद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन के कारण बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर इस दिन बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा।
10 मई
10 मई को बैंक दूसरा शनिवार होने के कारण पूरे देश भर में बंद रहेगा। आपको बता दें कि बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।
11 मई
देश भर के बैंक रविवार के कारण बंद रहेंगे।
12 मई
सोमवार 12 मई को अगरतला, आइजोल, बेलापुर, भोपाल, देहरादून, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के कारण बैंक बंद रहेंगे।
मई में और कब-कब रहेगी छुट्टी?
- 16 मई को गंगटोक में राज्य दिवस के कारण बैंक बंद रहेंगे।
- 24 मई को देश भर के बैंक चौथे शनिवार के कारण बंद रहेंगे।
- 25 मई को रविवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।
- 26 मई को काजी नजरुल इस्लाम के जन्मदिन के कारण बैंक अगरतला में बंद रहेंगे।
- 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती के कारण शिमला में बैंक बंद रहेंगे।