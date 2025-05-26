scorecardresearch
Gold in Household Items: TV Remote के साथ इन डिवाइस पर लगा है खरा सोना, निकालने के लिए अपना लें ये ट्रिक

Gold in Household Items: TV Remote के साथ इन डिवाइस पर लगा है खरा सोना, निकालने के लिए अपना लें ये ट्रिक

Gold in Household Items: कई लोग नहीं जानते हैं कि उनके घर में रखें कई चीजों में प्योर गोल्ड होता है। हम आपको आर्टिकल में इन डिवाइस के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही बम बताएंगे कि इन डिवाइस से ये गोल्ड कैसे निकाला जा सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 26, 2025 13:12 IST
Gold in Household Items

हमारे घर में कई ऐसे डिवाइस रखें हैं जिसमें गोल्ड का यूज किया गया है। कई लोग इस बात से अनजान हैं कि वह जो डिवाइस का यूज डेली कर रहे हैं उसमें प्योर गोल्ड भी है। 

बता दें कि टीवी रिमोट, सिम कार्ड, मोबाइल और लैपटॉप को बनाने में गोल्ड का यूज होता है। हम आपको नीचे बताएंगे कि आखिर इन डिवाइस में गोल्ड क्यों होता है और इन डिवाइस से गोल्ड कैसे निकाला जा सकता है। 

डिवाइस में क्यों होता है गोल्ड

गोल्ड बिजली के लिए गुड कंडक्टर (Gold is Good Conductor Of Electricity) होता है। आसान भाषा में समझें तो गोल्ड बिजली को सुचारु रूप से चलाने में मदद करता है। इस वजह स कई इलेक्ट्रिक डिवाइस में गोल्ड होता है। वहीं, सोने में स्क्रैच जल्दी से नहीं होता है। इसी कारण से सिम कार्ड में गोल्ड होता है। 

इसके अलावा गोल्ड कंडेक्टिविटी सबसे हाई होती है। यही कारण है कि हर मोबाइल फोन के सर्किटबोर्ड में गोल्ड होता है। बता दें कि अगर आप 30-40 फोन को रिसाइल करते हैं तो करीब 1 ग्राम प्योर गोल्ड निकलेगा। 

सिम कार्ड में कहां होता है सोना 

अगर आप सिम कार्ड को ध्यान से देखें तो आपको उसमें पीली सी परत दिखेगी। यह सोने की परत है। सोना जहां बिजली का शानदार कंडक्टर है। वहीं, दूसरी तरफ से बाकी मेटल की तुलना में गोल्ड जल्दी खराब नहीं होता है। 

सिम कार्ड में काफी कम सोना का यूज किया जाता है। अगर कोई हजारों सिम कार्ड से गोल्ड निकालता है तब जाके कुछ ग्राम गोल्ड कलेक्ट होगा। बता दें कि सिम कार्ड से गोल्ड निकालने का प्रोसेस भी काफी मुश्किल होता है। 

टीवी रिमोट में यूज होता है गोल्ड

टीवी रिमोट के कंट्रोल में गोल्ड का इस्तेमाल होता है। दरअसल, जो रिमोट का सर्किटबोर्ड है उसमें गोल्ड यूज किया जाता है। 

अगर आर रिमोट से गोल्ड निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिमोट को तोड़कर उसके प्लास्टिक सर्किट बोर्ड को निकालना होगा। इसके बाद बोर्ड में जो प्रिंट है वह गोल्ड की होती है। हालांकि, रिमोट में भी काफी कम मात्रा में गोल्ड होता है। 

लैपटॉप-मोबाइल में होता है सोना

लैपटॉप और मोबाइल में भी गोल्ड लगा होता है। हालांकि, मोबाइल से ज्यादा गोल्ड लैपटॉप में रहता है। मोबाइल के सर्किट में गोल्ड होता है। वहीं,लैपटॉप के मदर बोर्ड में गोल्ड का इस्तेमाल होता है। बता दें कि सस्ते लैपटॉप में गोल्ड में चांदी की मिलावट की जाती है। 

Priyanka Kumari
May 26, 2025