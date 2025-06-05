Bank Holiday JUNE 2025: आगामी शुक्रवार 6 जून और शनिवार 7 जून को देश के अलग-अलग हिस्सों में बकरी ईद के कारण बैंक बंद रहेंगे। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में बैंक इन दोनों दिन सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार, सरकारी और प्राइवेट बैंक 6 जून और 7 जून को देश के कुछ शहरों में बंद रहेंगे। इसके अलावा 8 जून को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे।

भारत में बैंक की छुट्टियां हर राज्य में अलग-अलग होती हैं और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित होती हैं। ये छुट्टियां या तो पूरे देश में मनाई जाने वाली राष्ट्रव्यापी छुट्टियां हो सकती हैं या राज्य-विशिष्ट छुट्टियां हो सकती हैं जिन्हें केवल कुछ राज्यों या क्षेत्रों में ही मनाया जाता है।

6 जून 2025 को कहां रहेंगे बैंक बंद?

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के कारण बैंक बंद रहेंगे। देश के अन्य हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे।

7 जून 2025 को कहां रहेंगे बैंक बंद?

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक सिर्फ अहमदाबाद, गंगटोक, ईटानगर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम को छोड़कर देश भर के बैंक बकरीद ईद (ईद-उज़-जुहा) के कारण बंद रहेंगे।

8 जून 2025 को कहां रहेंगे बैंक बंद?

इस दिन रविवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

जून 2025 में और कब-कब बैंक रहेंगे बंद?

11 जून 2025

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक गंगटोक और शिमला में बैंक संत गुरु कबीर जयंती/गाथा दावा के कारण बंद रहेंगे।

14 जून 2025

महीने के दूसरे शनिवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

15 जून 2025

इस दिन रविवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

22 जून 2025

इस दिन रविवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

27 जून 2025

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक भुवनेश्वर और इंफाल में रथ यात्रा/कांग (रथजात्रा) के कारण बैंक बंद रहेंगे।

28 जून 2025

महीने के चौथे शनिवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

29 जून 2025

इस दिन रविवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

30 जून 2025

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आइजोल में रेमना नि के कारण बैंक बंद रहेंगे।