तत्काल टिकट बुकिंग पर मचा बवाल! IRCTC ने कसी नकेल; रेल मंत्री ने कहा जल्दी ही e-Aadhaar प्रमाणीकरण शुरू होगा
Tatkal Ticket Booking: आजकल तत्काल कोटो के तहत कन्फर्म टिकट बुक करना किसी सपने से कम नहीं है। क्योंकि जब तत्काल टिकट विंडो ओपन होती है और आप टिकट बुक करने जाते हैं तब तक कुछ ही मिनटों में टिकट वेटिंग में चली जाती है।
कई एजेंस या दलाल सॉफ्टवेयर या बॉट का इस्तेमाल कर टिकट उड़ा ले जाते हैं। अब इसी तत्काल टिकट कोटा में उपलब्ध सीट को लेकर बवाल मचा है जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने खुद ट्विट कर सुधार के बारे में बताया है।
पहले जानिए हुआ क्या?
दरअसल पिछले कई सालों से आईआरसीटीसी के पास ये शिकायत जा रही थी कि आम लोग तत्काल टिकट बुक ही नहीं कर पा रहे हैं। जब तक तत्काल टिकट बुक करते हैं तब तक तो सारी सीट वेटिंग में चली जाती हैं।
आम लोग जब 10 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप खोलते हैं तो वो लोडिंग होने में ही टाइम लगाता है और जब तक की वो टिकट बुक कर सकें तब तक दलाल या एजेंस तत्काल कोटे के तहत रिजर्व सीट उड़ा ले जाते हैं।
रेलवे ने हर ट्रेन में तत्काल टिकट कोटा बनाया है जिसमें कुछ सीट सिर्फ तत्काल कोटे के तहत भरी जाती है। जिन लोगों को इमरजेंसी में कहीं जाना होता है उनके लिए यह काफी फायदेमंद साबित होता है। 3AC के लिए तत्काल टिकट बुक करने की टाइमिंग सुबह 10 बजे है और SL क्लास के लिए सुबह 11 बजे है।
IRCTC ने कसी नकेल
लोगों द्वारा तत्काल टिकट बुक ना कर पाने की शिकायतों के बाद अब जाकर आईआरसीटी ने दलालों पर नकेल कसाना शुरू किया है। IRCTC ने पिछले एक साल में 3.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी ब्लॉक की हैं।
इसके अलावा आईआरसीटीसी ने 2.9 लाख संदिग्ध पीएनआर का भी पता लगाया है और 20 लाख आईआरसीटीसी अकाउंट की एक बार फिर से जांच करने की भी बात कही है।
तत्काल टिकट के लिए जल्दी ही e-Aadhaar प्रमाणीकरण होगा जरूरी - रेल मंत्री
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तत्काल टिकट पर मचे बवाल पर कल खुद ट्वीट करते हुए बताया कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुक करने के लिए e-Aadhaar प्रमाणीकरण का उपयोग शुरू करेगा। इससे असली यूजर्स को जरूरत के समय कन्फर्म टिकट पाने में मदद मिलेगी।