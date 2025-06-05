Gold, Silver Price Today: लगातार तीसरे दिन सोने की रिटेल कीमतों में उछाल - चेक करें लेटेस्ट रेट
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : गुरुवार 05 जून को लगातार तीसरे दिन सोने और चांदी की रिटेल कीमते बढ़ी हैं। वहीं अगर वायदा कारोबार में देखें तो आज सोने का भाव टूटा है तो वहीं चांदी सपाट स्तर पर ट्रेड कर रही है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:24 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.40% या 394 रुपये टूटकर 98185 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक सपाट स्तर पर कारोबार कर रहा है और मात्र 3 रुपये चढ़कर 101383 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
IBJA Gold Rates
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9729 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8912 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,201 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,207 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,353 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,05,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,249 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,05,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,205 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,06,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,215 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,362 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,225 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।