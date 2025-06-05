Gold, Silver Price Today: लगातार तीसरे दिन सोने की रिटेल कीमतों में उछाल - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : गुरुवार 05 जून को लगातार तीसरे दिन सोने और चांदी की रिटेल कीमते बढ़ी हैं। वहीं अगर वायदा कारोबार में देखें तो आज सोने का भाव टूटा है तो वहीं चांदी सपाट स्तर पर ट्रेड कर रही है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:24 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.40% या 394 रुपये टूटकर 98185 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक सपाट स्तर पर कारोबार कर रहा है और मात्र 3 रुपये चढ़कर 101383 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9729 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8912 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

