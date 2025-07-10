Deepinder Goyal: Zomato के संस्थापक और CEO दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) ने गुरुग्राम के प्रतिष्ठित DLF The Camellias में 52.3 करोड़ रुपये में एक आलीशान सुपर-लक्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, यह डील उन्हें दिल्ली-एनसीआर के सबसे महंगे और चर्चित रियल एस्टेट पते के एलिट क्लब में शामिल करती है।

Zapkey द्वारा एक्सेस किए गए दस्तावेजों के अनुसार, गोयल ने इस संपत्ति के लिए मार्च 2025 में कन्वेयंस डीड पर साइन किया और 3.66 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई। 10,813 वर्ग फुट में फैला यह अपार्टमेंट DLF लिमिटेड से सीधे खरीदा गया था और इसके साथ पांच समर्पित पार्किंग स्लॉट भी शामिल हैं। हालांकि खरीदी गई संपत्ति 2022 में ली गई थी, लेकिन डीड 17 मार्च 2025 को पूरी हुई।

DLF The Camellias, DLF फेज-5, गुरुग्राम में स्थित, पाइव स्टार होटल जैसी सुविधाओं के लिए जाना जाता है और एनसीआर के सबसे आकर्षक रिहायशी प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। यहां की रियल एस्टेट डील्स अक्सर अपने ऊँचे दामों के लिए सुर्खियों में रहती हैं।

दीपिंदर गोयल के पास कई लक्जरी गाड़ी जैसे Lamborghini Huracan Sterrato, Aston Martin DB12, Ferrari Roma, Porsche 911 Turbo S, BMW M8 Competition है। अब डीएलएफ कैमेलियास में खरीदा गया यह अपार्टमेंट गोयल के लक्जरी टेस्ट को दिखाती है।

The Camellias में बड़े नामों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। दिसंबर 2024 में Info-X Software Technology के CEO ऋषि पारटी ने यहां ₹190 करोड़ में पेंटहाउस खरीदा था। जनवरी में Wesbok Lifestyle की डायरेक्टर स्मिति अग्रवाल ने ₹95 करोड़ में अपार्टमेंट लिया था। इससे पहले अक्टूबर 2023 में एक 11,000 वर्ग फुट का अपार्टमेंट ₹114 करोड़ में रीसेल हुआ था।

MakeMyTrip के दीप कालरा, Den Networks के समीर मांचंदा और Assago Group के आशीष गुर्नानी जैसे दिग्गज नाम भी The Camellias के निवासी हैं। गोयल की इस खरीदारी ने न केवल उनकी निजी पसंद की झलक दी है, बल्कि NCR के हाई-एंड रियल एस्टेट मार्केट की रफ्तार को भी फिर से दोहराती है।