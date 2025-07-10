scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगकभी वेटर थे Nvidia के CEO Jensen Huang, आज हैं दुनिया के 10वें सबसे अमीर - Apple और Microsoft से आगे निकली इनकी कंपनी

कभी वेटर थे Nvidia के CEO Jensen Huang, आज हैं दुनिया के 10वें सबसे अमीर - Apple और Microsoft से आगे निकली इनकी कंपनी

Nvidia के इस ऐतिहासिक मुकाम के पीछे CEO जेनसन हुआंग की संघर्षपूर्ण लेकिन प्रेरणादायक कहानी है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, हुआंग अब 140 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 10, 2025 11:59 IST
Nvidia 4 Trillion Dollar First Firm
जेनसन हुआंग की एनवीडिया दुनिया की पहली 4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनी

Jensen Huang: एक दौर था जब जेनसन हुआंग (Jensen Huang) अमेरिकी रेस्टोरेंट 'डेनी' में बर्तन धोते थे, और आज उनकी अगुवाई में एनवीडिया (Nvidia) ने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पब्लिक कंपनी बनने का इतिहास रच दिया है। बुधवार को Nvidia का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया, जिससे यह Apple और Microsoft जैसी दिग्गज कंपनियों को पछाड़ते हुए यह मुकाम हासिल करने वाली पहली पब्लिक फर्म बन गई।

advertisement

Nvidia के इस ऐतिहासिक मुकाम के पीछे CEO जेनसन हुआंग की संघर्षपूर्ण लेकिन प्रेरणादायक कहानी है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, हुआंग अब 140 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में बतौर डिशवॉशर, वेटर और बस बॉय से की थी।

हुआंग ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद LSI लॉजिक और AMD में भी तकनीकी भूमिकाएं निभाईं। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1993 में, उन्होंने 30 साल की उम्र में Nvidia की स्थापना की। उनके को-फाउंडर्स क्रिस मैलाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम थे।

Nvidia का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड भी उतना ही चौंकाने वाला है। जून 2023 में कंपनी पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप क्लब में दाखिल हुई थी और महज दो वर्षों में यह चार गुना बढ़ गई। कंपनी के शेयरों में हालिया 3% की तेजी ने इसे $4 ट्रिलियन क्लब में पहुंचाया। हुआंग की लीडरशिप में Nvidia ने न केवल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) में क्रांति लाई, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोटिव और डेटा सेंटर्स जैसी आधुनिक तकनीकों में भी अपना दबदबा कायम किया।

उनकी दूरदृष्टि और टेक्नोलॉजी को लेकर जुनून ने कंपनी को गेमिंग हार्डवेयर निर्माता से निकालकर एआई की रीढ़ बनने तक का सफर तय कराया। यही कारण है कि निवेशक और इंडस्ट्री एक्सपर्ट Nvidia को आज की डिजिटल इकोनॉमी का इंजन मानते हैं।

Apple, जिसने साल की शुरुआत में लगभग $3.9 ट्रिलियन के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था, अब टैरिफ और चीन के साथ व्यापारिक अनिश्चितताओं के कारण पिछड़ गया है। Microsoft का मार्केट कैप भी अब $3.75 ट्रिलियन है।

हुआंग की सफलता की जड़ें उनके पिता की सीखों में हैं। हुआंग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता-पिता अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मेहनत करना सिखाया। उनका मानना है कि संघर्ष से ही विजन और दृढ़ संकल्प जन्म लेता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 10, 2025