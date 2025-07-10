क्या Sigachi Industries संकट से उबर पाएगी? CARE Ratings की चेतावनी के बाद बढ़ी टेंशन

scorecardresearch
Sigachi Industries के हैदराबाद यूनिट में आग लगने के बाद कंपनी के शेयर लगातार गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब CARE Ratings ने कंपनी पर रिपोर्ट जारी किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2025 11:01 IST
Sigachi Industries

Sigachi Industries Limited (SIL) पर CARE Ratings ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी की स्थिति को लेकर कई अहम बातें सामने आई हैं। 30 जून 2025 को हैदराबाद स्थित फैक्ट्री में आग लगने से कई कर्मचारी घायल हुए और यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा। इस घटना का कंपनी के कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है।

इस हादसे के बाद CARE Ratings ने Sigachi की रेटिंग को 'CARE A-' पर बरकरार तो रखा है, लेकिन उसे 'Rating Watch with Negative Implications' में डाल दिया है। इसका मतलब है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो भविष्य में रेटिंग गिर सकती है। बता दें कि हैदराबाद यूनिट कंपनी की कुल आमदनी का लगभग 20% योगदान करती थी।

कंपनी ने कहा है कि वह गुजरात की दो यूनिट्स झगाडिया और दहेज की कैपेसिटी बढ़ाकर प्रोडक्शन की भरपाई करेगी। अभी ये यूनिट्स 85% कैपेसिटी पर चल रही हैं और इन्हें और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही कंपनी O&M (Operations and Maintenance) रेवेन्यू भी बढ़ाएगी।

कंपनी को आग के चलते मुआवजे, मेडिकल खर्च और बंद यूनिट के फिक्स्ड खर्च उठाने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए कंपनी के पास ₹40 करोड़ की फ्री कैश बैलेंस है और ₹30 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लिमिट भी है। 

कैसी है कंपनी की वित्तीय स्थिति 

FY25 में कंपनी की इनकम 488 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% के आसपास रहा। कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत है।

कंपनी Microcrystalline Cellulose (MCC) बनाती है, जिसकी मांग फूड, फार्मा, और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रही है। भारत में MCC मार्केट 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में कंपनी को फायदा मिल सकता है।

कितनी है शेयर प्राइस (Sigachi Industries Limited Share Price)
 
10 जुलाई 2025 को कंपनी के शेयर ₹41.96 प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहे थे। पिछले एक महीने में सिगाजी इंडस्ट्रीज के शेयर 25 फीसदी तक गिर गए हैं। शेयर ने बीते 6 महीने में 9 फीसदी और सालभर में 33 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने 3000 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 10, 2025