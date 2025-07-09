scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारLiquor Stock: शराब कंपनी ने किया मालामाल, 1 लाख लगाने वाले बन गए करोड़पति; चेक करें स्टॉक प्राइस

Liquor Stock: शराब कंपनी ने किया मालामाल, 1 लाख लगाने वाले बन गए करोड़पति; चेक करें स्टॉक प्राइस

Mutibagger Share: शेयर बाजार में एल्कोहल स्टॉक ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। आर्टिकल में हम आपको ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने निवेशक को 13000 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 9, 2025 16:00 IST
Associated Alcohols & Breweries Ltd Share
Associated Alcohols & Breweries Ltd Share

स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव जारी रहता है। इस उतार-चढ़ाव के बीच कई ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न देते हैं। हम आपको नीचे ऐसे ही शराब बनाने वाली कंपनी के शेयर के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। 

एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरेज लिमिटेड के शेयर (Associated Alcohols and Breweries Ltd Share) ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस शेयर की कीमत एक समय 10 रुपये से कम थी, लेकिन अब स्टॉक का प्राइस ₹1000 से ज्यादा है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कितनी है स्टॉक की कीमत (Associated Alcohols and Breweries Ltd Share Price)

9 जुलाई 2025 (बुधवार) को एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरेज लिमिटेड के शेयर (Associated Alcohols and Breweries Ltd Stock Price) 1181.00 रुपये प्रति शेयर पर क्लोज हुए। इंट्राडे में शेयर ने ₹1214.95 के हाई लेवल को टच कर लिया। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Associated Alcohols and Breweries Ltd Share Performance)

एक साल पहले एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरेज लिमिटेड के शेयर की कीमत 678 रुपये थी। शेयर ने साल भर में 74 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, शेयर ने दो साल में 180 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने दो साल पहले 1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹2.80 लाख से ज्यादा होती। वहीं, जिन निवेशकों ने पांच साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 4.68 लाख रुपये होती। दरअसल, शेयर ने पांच साल में 368 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

निवेशक को बना दिया करोड़पति

 एसोसिएटेड अल्कोहल्स के शेयर ने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। जी हां, साल 2014 में स्टॉक की कीमत सिर्फ 9 रुपये थी। अगर उस समय किसी निवेशक ने 9 रुपये के भाव पर 1 लाख का निवेश किया होता तो आज वह करोड़पति बन जाता है। दरअसल, शेयर ने 11 साल में 13000 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 9, 2025