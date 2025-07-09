Liquor Stock: शराब कंपनी ने किया मालामाल, 1 लाख लगाने वाले बन गए करोड़पति; चेक करें स्टॉक प्राइस

स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव जारी रहता है। इस उतार-चढ़ाव के बीच कई ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न देते हैं। हम आपको नीचे ऐसे ही शराब बनाने वाली कंपनी के शेयर के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है।

एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरेज लिमिटेड के शेयर (Associated Alcohols and Breweries Ltd Share) ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस शेयर की कीमत एक समय 10 रुपये से कम थी, लेकिन अब स्टॉक का प्राइस ₹1000 से ज्यादा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कितनी है स्टॉक की कीमत (Associated Alcohols and Breweries Ltd Share Price)

9 जुलाई 2025 (बुधवार) को एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरेज लिमिटेड के शेयर (Associated Alcohols and Breweries Ltd Stock Price) 1181.00 रुपये प्रति शेयर पर क्लोज हुए। इंट्राडे में शेयर ने ₹1214.95 के हाई लेवल को टच कर लिया।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Associated Alcohols and Breweries Ltd Share Performance)

एक साल पहले एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरेज लिमिटेड के शेयर की कीमत 678 रुपये थी। शेयर ने साल भर में 74 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, शेयर ने दो साल में 180 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने दो साल पहले 1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹2.80 लाख से ज्यादा होती। वहीं, जिन निवेशकों ने पांच साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 4.68 लाख रुपये होती। दरअसल, शेयर ने पांच साल में 368 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

निवेशक को बना दिया करोड़पति

एसोसिएटेड अल्कोहल्स के शेयर ने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। जी हां, साल 2014 में स्टॉक की कीमत सिर्फ 9 रुपये थी। अगर उस समय किसी निवेशक ने 9 रुपये के भाव पर 1 लाख का निवेश किया होता तो आज वह करोड़पति बन जाता है। दरअसल, शेयर ने 11 साल में 13000 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।