Stock to Buy: पावर जनरेशन सेक्टर की कंपनी स्मॉल कैप कंपनी गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (Gujarat Industries Power Company Ltd) के शेयर में 10% की तेजी आने वाली है। ये बड़ी भविष्यवाणी घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने की है।

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए इस शेयर पर BUY कॉल दिया है और 242 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में 220 रुपये के CMP के हिसाब से अगले 3-6 महीने में 10% के अपसाइड की भविष्यवाणी की है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का विस्तार, स्टेबल थर्मल पावर ऑपरेशन और मजबूत प्रोमोटर सपोर्ट के कारण इस शेयर पर दांव लगाया गया है।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी 250-250 मेगावाट क्षमता वाले सूरत लिग्नाइट पावर प्लांट (SLPP फेज I और II) का संचालन करती है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के पास गुजरात के वस्तान और मंगरोल-वालिया क्षेत्र में ओपन-कास्ट लिग्नाइट और चूना पत्थर की खदानें हैं, जो इसके बिजली प्लांट के लिए लिग्नाइट की बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं।

मार्च 2024 तक इन खदानों में लगभग 200 मीट्रिक टन का भंडार है, जो बिजली प्लांट की वर्तमान क्षमता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

Gujarat Industries Power Company Share Price

कंपनी का शेयर खबर लिखे जानें तक दोपहर 3:07 बजे तक बीएसई पर 0.70% या 1.55 रुपये की तेजी के साथ 219.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.76% या 1.67 रुपये की तेजी के साथ 219.09 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gujarat Industries Power Company Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में शेयर 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 99 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 181 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 210 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।