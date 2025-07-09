scorecardresearch
बीएसई ने निवेशकों को चेताया! इन दो पेनी स्टॉक से बच कर रहें - जल्दी चेक कीजिए कहीं आपके पास तो कोई नहीं?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 9, 2025 13:49 IST

Penny Stocks: शेयर बाजार में हेरफेर को लेकर जारी चर्चाओं के बीच, देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE ने मंगलवार 8 जुलाई को दो शेयरों- IFL Enterprises और GACM Technologies को लेकर निवेशकों को सतर्क किया है। BSE ने अपने सर्कुलर में बताया कि इन कंपनियों से जुड़े शेयरों की अनचाहे मैसेज हाल ही में सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाए जा रहे हैं।

BSE ने साफ कहा कि निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत/अपंजीकृत संस्था द्वारा भेजे गए मैसेज, चाहे वह व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एसएमएस, कॉल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या X (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हो, के आधार पर ट्रेडिंग से बचें।

IFL Enterprises और GACM Technologies दोनों शेयर बेहद कम दाम पर ट्रेड कर रही हैं। दोपहर 1:40 बजे तक IFL Enterprises का शेयर 1.12 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं GACM Technologies का शेयर 0.85 पर कारोबार कर रहा था।

IFL Enterprises का मार्केट कैप 139.08 करोड़ और GACM Technologies का मार्केट कैप 93.73 करोड़ रुपये है। दिलचस्प बात यह है कि इन कंपनियों में प्रमोटर हिस्सेदारी 10% से भी कम है, जबकि 90% से अधिक शेयर आम निवेशकों के पास हैं।

BSE का यह कदम ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया पर “शॉर्टकट मुनाफे” और “गारंटीड रिटर्न” जैसे दावों के जरिए छोटे निवेशकों को गुमराह करने की कोशिशें बढ़ रही हैं। एक्सचेंज ने निवेशकों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और प्रमाणित स्रोतों से ही निवेश निर्णय लें और लालच में आकर जोखिम न उठाएं।

BSE की यह चेतावनी उस व्यापक चिंता का हिस्सा है जिसमें छोटे और खुदरा निवेशकों को सोशल मीडिया-आधारित “पंप एंड डंप” स्कीम्स से बचाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि इन दोनों कंपनियों में प्रमोटर हिस्सेदारी काफी कम है और आम निवेशकों की भागीदारी असमान रूप से ज्यादा है, इसलिए जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 9, 2025