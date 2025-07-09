scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Share: 45 रुपये वाले शेयर ने दिया 36,800% का रिटर्न, फिर फोकस में आया स्टॉक; जानें क्यों?

Multibagger Share: 45 रुपये वाले शेयर ने दिया 36,800% का रिटर्न, फिर फोकस में आया स्टॉक; जानें क्यों?

Multibagger Share: Hazoor Multi Projects के शेयर ने पांच साल में 36,800 फीसदी का रिटर्न दिया। अब यह स्टॉक फिर से फोकस में आ गया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 9, 2025 15:27 IST
Hazoor Multi Projects shares
Triveni Turbine is well-positioned to sustain healthy performance in the near-term after delivering a strong performance yet again in FY 25, said SMC Global.

Penny Stock: स्टॉक मार्केट में 9 जुलाई 2025 को Hazoor Multi Projects के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। आज को बीएसई पर Hazoor Multi Projects का शेयर ₹44.39 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को कंपनी के शेयर ₹44.02 पर बंद हुए थे। 

आज उतार-चढ़ान के बाद स्टॉक ₹42.90 तक आ गया। बाजार बंद होने से पहले कंपनी के शेयर का प्राइस करीब 43.84 रुपये प्रति शेयर के आस-पास था। कंपनी ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। भले ही यह पेनी स्टॉक है, लेकिन एक बार फिर से स्टॉक निवेशकों के फोकस में आ गया है। 

फोकस में क्यों स्टॉक?

कंपनी ने बताया कि फंडरेजिंग कमिटी में कुल 42,12,000 इक्विटी शेयर अलॉट करने की मंजूरी दे दी है। ये अलॉटमेंट पुराने वारंट्स के कन्वर्जन के बाद किया गया है। हर शेयर का फेस वैल्यू ₹1 रखा गया है और यह अलॉटमेंट ₹30 प्रति शेयर के हिसाब से किया गया, जिसमें ₹1 फेस वैल्यू और ₹29 प्रीमियम शामिल हैं।

बता दें कि कंपनी ने पहले ₹300 प्रति वारंट के हिसाब से कुल 4,21,200 वारंट्स जारी किए थे। इनका कन्वर्जन अब ₹225 (यानी 75%) की बकाया रकम मिलने के बाद किया गया है। ये सारे वारंट्स "नॉन-प्रमोटर / पब्लिक कैटेगरी" को अलॉट किए गए थे और ये प्रिफरेंशियल बेसिस पर जारी हुए थे।

इसके बाद में कंपनी ने अपने एक्विटी शेयरों का फेस वैल्यू ₹10 से घटाकर ₹1 कर दिया था, जिससे 1 शेयर अब 10 शेयर में बदल गया। इसी वजह से कन्वर्जन के बाद शेयरों की संख्या भी बढ़ गई।

निवेशक को दिया मल्टीबैगर रिटर्न

कंपनी के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने करीब 36,800% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले इसमें ₹10,000 लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू ₹36 लाख से ज्यादा होती।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
