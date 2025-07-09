300 करोड़ के ऑर्डर मिलने के बाद भागा 12 रुपये वाला फार्मा स्टॉक, निवेशक को दिया 1700% रिटर्न
Penny Stock: बुधवार के कारोबारी सत्र में फार्मा सेक्टर के Welcure Drugs and Pharmaceuticals के शेयर में अपर सर्किट लगा। बता दें कि शेयर का प्राइस 12 रुपये के आसपास है।
बुधवार को Welcure Drugs & Pharmaceuticals के शेयर अपर सर्किट पर लॉक हो गए। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी। इस जानकारी के बाद निवेशकों ने स्टॉक में दिलचस्पी दिखाई। बुधवार को कंपनी के शेयर का प्राइस 12.96 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।
कंपनी ने पूरा किया ऑर्डर
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार Welcure Drugs & Pharmaceuticals ने FY26 की पहली तिमाही में कुल ₹300 करोड़ के सात एक्सपोर्ट-सोर्सिंग असाइनमेंट्स पूरा किया है। कंपनी ने जानकारी दी है कि वह इन ऑर्डर्स में सिर्फ प्रोक्योरमेंट एजेंट की भूमिका में रही है। इसका मतलह है कि वह खुद माल नहीं बनाती बल्कि खरीदार और सप्लायर के बीच का काम करती है।
इस मॉडल के तहत Welcure को हर ऑर्डर पर 5% कमीशन मिलता है। इसका मतलब है कि ₹300 करोड़ के ऑर्डर पर कंपनी को करीब ₹15 करोड़ की कमाई हुई। बता दें कि Welcure Drugs पूरी तरह डेब्ट-फ्री कंपनी है।
पहले भी मिले हैं बड़े ऑर्डर
यह पहली बार नहीं है जब Welcure को बड़ा एक्सपोर्ट असाइनमेंट मिला है। 30 जून 2025 को कंपनी ने ₹85.6 करोड़ के दो और ऑर्डर हासिल किए थे। यह ऑर्डर Giant Exim और Ravina International से मिले था। इन ऑर्डर्स में भी कंपनी को कमीशन बेसिस पर काम करना है, जिससे उसकी इनकम में बढ़ोतरी होगी।
इसके अलावा, 18 जून 2025 को Welcure ने थाईलैंड की कंपनी Fortune Sagar Impex के साथ ₹517 करोड़ का सोर्सिंग असाइनमेंट साइन किया था। यह अब तक की सबसे बड़ी डील है। इससे कंपनी को ₹25.85 करोड़ की सर्विस इनकम मिलने की उम्मीद है।
शेयर की परफॉर्मेंस (Welcure Drugs Share Performance)
Welcure Drugs का शेयर पिछले 1 साल में 113% से ज्यादा चढ़ चुका है। वहीं, 5 सालों में स्टॉक ने करीब 1,546% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले ₹1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹15 लाख से ज्यादा होती।