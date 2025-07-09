Penny Stock: डूब गया पैसा! ₹20 से कम वाला ये 'छोटू' शेयर बना निफ्टी का टॉप लूजर, बनाया 52 Week Low

Penny Stock: पेनी स्टॉक जितने रिवार्डिंग होते हैं उतने रिस्की भी होते हैं। आज एक ऐसा ही मामला समाने आया है जिसमें फार्मा सेक्टर का ये शेयर 11% से ज्यादा टूटा है और निफ्टी के टॉप लूजर की लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं इस शेयर आज अपना एक साल का नीचला स्तर 15.61 रुपये को टच किया है।

इससे पहले मंगलवार को शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा था। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नेक्टर लाइफसाइंसेज लिमिटेड (Nectar Lifesciences Ltd).

Nectar Lifesciences Share Price

यह शेयर आज बीएसई पर 11.12% या 2.06 रुपये टूटकर 16.47 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 11.35% या 2.10 रुपये गिरकर 16.40 रुपये पर बंद हुआ। बीएसई के डेटा के मुताबिक आज कंपनी के 29,80,913 (29 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

8 जुलाई से इस वजह से हो रही है गिरावट

दरअसल कंपनी ने मंगलवार, 8 जुलाई को अपने फाइलिंग में बताया था कि उसने अपने कोर बिजनेस को सेफ लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को 1,270 करोड़ रुपये में स्लम्प सेल के आधार पर बेचने के लिए एक निश्चित डील पर साइन किया है।

नेक्टर लाइफसाइंसेज के कोर बिजनेस में सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों (API) और फॉर्मूलेशन का निर्माण, वितरण और मार्केटिंग शामिल है।

कंपनी ने कहा कि उसने अपने मेन्थॉल कारोबार को सेफ लाइफसाइंसेज को 20 करोड़ रुपये में बेचने के लिए एक एसेट खरीद समझौता भी किया है। यह लेन-देन 20 सितंबर, 2025 को या उससे पहले होने की उम्मीद है।

कंपनी ने कहा कि यह ट्रांजैक्शन उसके परिचालन को सुव्यवस्थित करने, उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉक की लॉन्ग टर्म रणनीति का एक हिस्सा है।

कंपनी ने बताया कि बिक्री से प्राप्त पैसों का उपयोग मौजूदा डेट को चुकाने, नए और उभरते बिजनेस क्षेत्रों में निवेश करने, शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और भविष्य की कॉर्पोरेट और विकास पहलों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।