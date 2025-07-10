अफ्रीका देश से मिला आईटी कंपनी को बड़ा ऑर्डर, शेयर दे चुका 400% का रिटर्न

भारत की आईटी कंपनी Blue Cloud Softech Solutions ने एक बड़ी इंटरनेशनल डील साइन की है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर निवेशकों के फोकस में आ गए हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उन्होंने LedgerFi IT Solutions के साथ मिलकर $8.90 मिलियन (करीब ₹74 करोड़) का समझौता किया है। इस डील के तहत अब कंपनी अफ्रीकी देश Zanzibar की सरकार के लिए पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगी।

क्या है ये eDUA प्लेटफॉर्म?

इस प्रोजेक्ट का नाम है eDUA Unified Digital Government Platform (UDGP)। इसे Zanzibar की सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म से देश की सभी सरकारी सर्विस एक जगह पर डिजिटल रूप से मौजूग होंगे।

किस तकनीक से बदलेगा सिस्टम?

Blue Cloud इस प्रोजेक्ट में नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल करेगी। इसमें Blockchain, AI/ML (Artificial Intelligence and Machine Learning) और Cloud Infrastructure शामिल होंगे। इनसे सरकारी कामकाज तेज और सुरक्षित हो जाएगा।

पेमेंट भी होगा अब डिजिटल

eDUA प्लेटफॉर्म में एक खास फीचर जोड़ा जाएगा, जिसका नाम ZanMalipo है। यह एक Digital Wallet होगा जिसमें सभी सरकारी पेमेंट, टैक्स और बिलिंग का काम होगा। इससे मैन्युअल गलती कम होगी और पैसा सीधा सरकार तक पहुंचेगा।

इस प्रोजेक्ट में Blue Cloud Softech पूरी टेक्नोलॉजी और डिजाइन तैयार करेगी। वहीं LedgerFi इस सिस्टम को जमीन पर लागू करेगा, सभी विभागों को ट्रेनिंग देगा और ऑपरेशन संभालेगा।

शेयर ने दिया शानदार रिटर्न

Blue Cloud भले ही पेनी स्टॉक है पर इसके शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। गुरुवार के सत्र में कंपनी के शेयर ₹34.72 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक ने एक महीने में 42.12 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 25 फीसदी तक गिर गया है। एक साल में शेयक ने 68 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में शेयर ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 482 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया।