TCS Q1 FY26 Results: जून महीने के खत्म होते ही अब कंपनियां अप्रैल-जून तिमाही (FY26 Q1) के वित्तीय नतीजों को जारी करने शुरू कर चुकीं हैं। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (Tata Consultancy Services Ltd) ने इसकी शुरुआत की है।

टीसीएस ने आज Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी करने के साथ-साथ आज निवेशकों के लिए 1100% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। साथ ही साथ कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी बताया है। चलिए पूरी डिटेल जानते हैं।

TCS Q1 FY26 Results

टीसीएस ने गुरुवार को बताया कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में उसका कंसो नेट प्रॉफिट YoY 6% बढ़कर 12,760 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 12,040 करोड़ रुपये था।

परिचालन से राजस्व 1.3% बढ़कर 63,437 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 62,613 करोड़ रुपये था।

टीसीएस ने बताया कि जून 2025 तक कंपनी के पास कुल वर्कफोर्स 613,069 रहा। वहीं अप्रैल से जून 2025 तक कंपनी ने 6,071 नई भर्तियां की।

TCS Dividend

कंपनी ने आज पहले तिमाही के नतीजे के साथ-साथ निवेशकों के लिए 1100% के अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की है। कंपनी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर निवेशकों को 11 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

TCS Dividend Record Date

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में बुधवार 16 जुलाई का दिन तय किया है।

TCS Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया की वो डिविडेंड की पेमेंट सोमवार 4 अगस्त 2025 को करेगी।

TCS Dividend History

बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2025 में 30 रुपये का डिविडेंड, जनवरी 2025 में 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 66 रुपये का स्पेशल डिविडेंड और अक्टूबर 2024 में 10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

TCS Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 0.33% या 11.20 रुपये की तेजी के साथ 3,395 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.06% या 2.05 रुपये टूटकर 3382.30 रुपये पर बंद हुआ।