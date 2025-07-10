scorecardresearch
अब दिल्ली में भी सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी देगा Amazon, Blinkit और Zepto को मिलेगी टक्कर

Blinkit, Zepto, Swiggy को सीधी टक्कर देने के लिए Amazon ने दिल्ली में "Now" लॉन्च कर दी है। आइए, इस सर्विस के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2025 15:35 IST

Amazon ने अब दिल्ली में भी अपनी सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस "Now" लॉन्च कर दी है। इससे कस्टमर सिर्फ 10 मिनट में सामान मंगवा सकते हैं। इससे पहले यह सर्विस सिर्फ बेंगलुरु में ही चल रही थी। अब Amazon सीधे Blinkit, Zepto और Swiggy Instamart जैसी कंपनियों को चुनौती देने मैदान में उतर चुका है।

क्या है Quick Commerce?

Quick Commerce (Q-Commerce) का मतलब जरूरत का सामान जैसे दूध, ब्रेड, चिप्स, मेडिसिन, मोबाइल चार्जर या स्टेशनरी जैसी चीजें 10 से 15 मिनट में आपके दरवाजे तक पहुंचाना है। ये सर्विस उन लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही है जो ऑफिस जाते हैं, स्टूडेंट हैं या घर बैठे फटाफट डिलीवरी चाहते हैं।

Blinkit, Zepto, Swiggy से सीधी टक्कर

अब तक इस फील्ड में Blinkit (Zomato की कंपनी), Zepto और Swiggy Instamart जैसे प्लेयर पहले से मजबूत मौजूदगी रखते हैं। इन कंपनियों ने छोटे-छोटे गोदाम यानी Dark Stores बनाकर डिलीवरी टाइम को 15 मिनट से भी कम कर दिया है। Amazon की एंट्री से अब इस कम्पटीशन में और तेजी आएगी।

क्यों जरूरी था Amazon के लिए Q-Commerce में आना?

Amazon की पहचान अब तक 1-दिन या 2-दिन की डिलीवरी के लिए थी। लेकिन जब तेजी से सामान मंगवाने की डिमांड बढ़ी, खासकर युवाओं और वर्किंग प्रोफेशनल्स में तो Amazon को भी गेम बदलना पड़ा। "Now" सर्विस से वो अब भारत के Q-Commerce मार्केट में अपनी जगह पक्की करना चाहता है।

Amazon ने बयान में कहा है कि बेंगलुरु में “Now” को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, और अब इसे दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आने वाले महीनों में इसे और शहरों में भी शुरू किया जाएगा।

Flipkart भी पीछे नहीं

Amazon का सीधा मुकाबला Flipkart Minutes से है। Flipkart Minutes अब देश के 14 शहरों में चल रही है। Flipkart की ये सर्विस पर्सनल केयर, ग्रॉसरी और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर फोकस करती है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 10, 2025