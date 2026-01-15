दुनिया के टॉप-10 में से 9 अमीरों की संपत्ति घटी, एलन मस्क अकेले बने कमाई के बादशाह

दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौलत में बीते 24 घंटे में जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिली है। टॉप-10 अरबपतियों में शामिल 10 में से 9 की संपत्ति में तेज गिरावट आई है। इस लिस्ट में Larry Page, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg और Warren Buffett जैसे दिग्गज शामिल हैं। दूसरी ओर, दुनिया के सबसे अमीर इंसान Elon Musk की दौलत लगातार बढ़ रही है और इस गिरावट के दौर में भी उन्होंने मोटी कमाई की है।

advertisement

एलन मस्क की नेटवर्थ में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

Bloomberg Billionaires Index के मुताबिक, एलन मस्क की नेटवर्थ में एक ही दिन में 42.2 अरब डॉलर यानी करीब 3.8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इसके साथ उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 683 अरब डॉलर पहुंच गई है। टॉप-10 अरबपतियों में मस्क अकेले ऐसे रहे, जिनकी संपत्ति में इतनी बड़ी बढ़त दर्ज की गई।

लैरी एलिसन को सबसे बड़ा झटका

सबसे बड़ा झटका Larry Ellison को लगा है। उनकी नेटवर्थ में 8.85 अरब डॉलर की गिरावट आई है, जिससे कुल संपत्ति घटकर 246 अरब डॉलर रह गई और वे टॉप-10 लिस्ट में फिसलकर पांचवें स्थान पर आ गए हैं।

जुकरबर्ग और बेजोस की संपत्ति में गिरावट

अन्य दिग्गजों की बात करें तो मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति एक दिन में 5.3 अरब डॉलर घटकर 218 अरब डॉलर रह गई। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की नेटवर्थ में भी 5.22 अरब डॉलर की गिरावट आई और यह 259 अरब डॉलर पर आ गई।

टॉप-10 के अन्य अरबपतियों को भी नुकसान

टॉप-10 में शामिल Steve Ballmer को 3.55 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और उनकी संपत्ति घटकर 161 अरब डॉलर रह गई। फ्रेंच लग्जरी कारोबारी Bernard Arnault की नेटवर्थ 2.48 अरब डॉलर घटकर 204 अरब डॉलर हो गई। वहीं Jensen Huang की संपत्ति 2.16 अरब डॉलर कम होकर 152 अरब डॉलर रह गई।

भारतीय अरबपतियों में मिला-जुला असर

भारतीय अरबपतियों में Mukesh Ambani फायदे में रहे। उनकी नेटवर्थ 342 मिलियन डॉलर बढ़कर 99.9 अरब डॉलर हो गई। दूसरी ओर Gautam Adani की संपत्ति 331 मिलियन डॉलर घटकर 80.7 अरब डॉलर रह गई।