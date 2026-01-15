scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीएप्पल ने लॉन्च किया क्रिएटर स्टूडियो! सिर्फ 399 रुपये में मिलेंगे वीडियो और ऑडियो टूल्स - Details

एप्पल ने लॉन्च किया क्रिएटर स्टूडियो! सिर्फ 399 रुपये में मिलेंगे वीडियो और ऑडियो टूल्स - Details

भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स के लिए पेश की गई इस सर्विस का उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर्स को कम कीमत में हाई-एंड टूल्स उपलब्ध कराना है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 15, 2026 17:23 IST
Apple Creator Studio
Apple Creator Studio

एप्पल (Apple) ने क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा दांव खेलते हुए ‘Apple Creator Studio’ लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जो कंपनी के सभी प्रोफेशनल ऐप्स को एक ही मंथली प्लान में समेट देती है। भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स के लिए पेश की गई इस सर्विस का उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर्स को कम कीमत में हाई-एंड टूल्स उपलब्ध कराना है।

क्रिएटर्स के लिए ऑल-इन-वन पैक

28 जनवरी से शुरू होने वाले इस बंडल में मैक (Mac) और आईपैड (iPad) के लिए फाइनल कट प्रो (Final Cut Pro), लॉजिक प्रो (Logic Pro) और पिक्सेलमैट प्रो (Pixelmator Pro) जैसे दिग्गज सॉफ्टवेयर शामिल हैं।

मैक यूजर्स को इनके साथ मोशन, कंप्रेसर और मेनस्टेज जैसे एडवांस टूल्स का भी एक्सेस मिलेगा। खास बात यह है कि जो लोग सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद करते हैं, उनके लिए पुराने स्टैंडअलोन वर्जन भी उपलब्ध रहेंगे, लेकिन आईपैड वर्जन और कुछ खास क्लाउड फीचर्स अब केवल इसी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा होंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हुए टूल्स

एप्पल ने इस स्टूडियो पैक में कई स्मार्ट फीचर्स जोड़े हैं। वीडियो एडिटर्स के लिए फाइनल कट प्रो में अब विजुअल सर्च और ट्रांसक्रिप्ट सर्च की सुविधा मिलेगी, जिससे क्लिप के अंदर किसी खास डायलॉग या ऑब्जेक्ट को ढूंढना बेहद आसान हो जाएगा।

वहीं, आईपैड यूजर्स के लिए 'मोंटाज मेकर' जैसा फीचर दिया गया है जो अपने आप हाईलाइट रील्स तैयार कर सकता है। ऑडियो प्रोफेशनल्स के लिए लॉजिक प्रो में एआई सिंथ प्लेयर जोड़ा गया है, जो आपके संगीत के सुरों (Chords) को समझकर खुद परफॉर्म कर सकता है।

आईपैड पर पिक्सेलमैट प्रो का जलवा

यह पहली बार है जब पिक्सेलमैट प्रो आईपैड पर दस्तक दे रहा है। इसे पूरी तरह टच इंटरफेस और एप्पल पेंसिल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें 'सुपर रेजोल्यूशन' जैसा फीचर है जो इमेज की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा सकता है। इसके अलावा, कीनोट और पेजेस जैसे ऐप्स इस्तेमाल करने वालों को अब प्रीमियम टेम्प्लेट्स और एआई की मदद से प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करने की सुविधा भी मिलेगी।

भारतीय बाजार के लिए कीमतें

भारत में इस सर्विस की कीमत काफी आकर्षक रखी गई है। स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन के लिए यूजर्स को 399 रुपये महीना या 3,999 रुपये सालाना देने होंगे।

छात्रों और शिक्षकों के लिए खास 'एजुकेशन टियर' पेश किया गया है, जिसकी कीमत मात्र 199 रुपये महीना या 1,999 रुपये साल भर के लिए है।

एक सब्सक्रिप्शन को परिवार के छह सदस्यों के साथ शेयर किया जा सकता है। साथ ही, नया मैक या आईपैड खरीदने वालों को तीन महीने की सर्विस मुफ्त मिलेगी।

