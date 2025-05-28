Ayushman Card: 5 लाख का फ्री इलाज, क्या कोविड-19 का ट्रीटमेंट भी है शामिल

भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, हरियाणा, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में नए केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। ऐसे माहौल में हर कोई यह जानना चाहता है कि अगर फिर से अस्पताल जाना पड़ा तो खर्च कैसे संभालेंगे। खासकर गरीब और सामान्य आय वर्ग के लोग यह सोच रहे हैं कि क्या आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) से कोरोना का इलाज हो सकता है?

आयुष्मान कार्ड क्या होता है? (What is Ayushman Card)

आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहते हैं। यह भारत सरकार की एक हेल्थ स्कीम है। इस स्कीम के तहत गरीब और पात्र लोगों को साल में 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज दिया जाता है। देश के लगभग सभी सरकारी अस्पताल और कई चुने हुए प्राइवेट अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं।

हाल ही में योजना का विस्तार हुआ है। अब इसमें 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। दिल्ली जैसे राज्यों में तो यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस स्कीम के तहत आते हैं तो आपको इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे।

क्या कोरोना के इलाज में आयुष्मान कार्ड मदद करेगा?

जी हां, आयुष्मान कार्ड से कोरोना वायरस के इलाज का खर्च उठाया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। अगर कोरोना के कारण किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है तो आयुष्मान योजना के तहत उसका पूरा इलाज मुफ्त हो सकता है।

इसमें दवाइयों से लेकर टेस्ट, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसी सर्विस भी शामिल होती हैं। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने पर ही मिलती है। अगर किसी को सिर्फ बुखार या हल्की खांसी है और वह सिर्फ ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने जाता है तो इस कार्ड से कोई फायदा नहीं मिलेगा।

अगर आपके पास पहले से कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस या ईएसआई (ESI) कार्ड है, तब भी आप आयुष्मान कार्ड का फायदा ले सकते हैं। इसमें शर्त ये है कि इलाज उस अस्पताल में होना चाहिए जो इस योजना से जुड़ा हो। अगर अस्पताल योजना में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कार्ड का फायदा नहीं मिलेगा।

आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं? (How to apply Ayushman Card)

अगर आपके पास अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो इसे बनवाना बहुत ही आसान है। आप pmjay.gov.in या beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड अपलोड करना होता है। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही काफी है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद आप नजदीकी CSC सेंटर या सरकारी अस्पताल में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एक बार कार्ड बनने के बाद किसी भी पैनल वाले अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं।