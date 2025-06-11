भारतीय-अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा मोटवानी ने बुधवार को कहा कि वह अमेरिकी सेना दिवस समारोह (US Army Day) में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ट्रम्प प्रशासन द्वारा दिए गए निमंत्रण के कई मायने लगाए हैं। असीम मुनीर 14 जून को अमेरिकी सेना दिवस समारोह के लिए वाशिंगटन डीसी जाने वाले हैं।

इस कार्यक्रम के लिए उनके 12 जून को अमेरिका पहुंचने की उम्मीद है। मोटवानी के अनुसार, इस आमंत्रण के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन इसमें चीन का भी एक पहलू है।

उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी पोस्ट में कहा, "पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अगले सप्ताह अमेरिका आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। क्या अमेरिकी प्रशासन केवल कतर को खुश रखने और मध्य पूर्व में "संतुलन" बनाने की कोशिश कर रहा है?

Pakistan’s chief of army Asim Munir comes to America next week. Wonder what to make of it 🤔. Is the US administration simply trying to keep Qatar happy and trying to “balance” the optics in the Middle East? My 2c: yes to above plus also keeping the foot in the Pak door to keep… — Asha Jadeja Motwani 🇮🇳🇺🇸 (@ashajadeja325) June 10, 2025

इस यात्रा से चीन को परेशानी हो सकती है क्योंकि वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत 62 बिलियन डॉलर की प्रमुख प्रोजेक्ट चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के कारण पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है। सीपीईसी और बीआरआई के माध्यम से चीन और पाकिस्तान के गठबंधन ने इस्लामाबाद के झुकाव के बारे में अमेरिकी चिंताओं को बढ़ा दिया है।

सीएनएन-न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान चीनी निवेश पर निर्भरता के बढ़ते जोखिमों के कारण बीजिंग के बाहर अपने निवेश के स्रोतों में डायवर्सिफाइ करने की कोशिश कर रहा है।

असीम मुनीर ऐसे समय में यूएसए जा रहा है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से 9 आतंकी ठिकाने और संबंधित बुनियादी ढांचे पर सटीक हमले किए।

दूसरी ओर, पाकिस्तान इस अवसर का उपयोग तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के बारे में अमेरिकी स्थिति पर स्पष्टता पाने के लिए कर सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अफगान क्षेत्र से अपनी गतिविधियां चला रहा है।