Newsट्रेंडिंगभारत पर दबाव बनाए रखने के लिए हुआ था पाकिस्तान का निर्माण, इस खेल में चीन प्रमुख खिलाड़ी

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने मंगलवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि 1947 में पाकिस्तान का निर्माण भारत को दबाव में रखने के लिए किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को दबाव में रखने के इस खेल में चीन एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 11, 2025 15:23 IST

सिब्बल, जो रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद निरोधी समिति का उपाध्यक्ष नामित करने का निर्णय इस बात का संकेत है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है।

उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, "भारत को दबाव में रखने के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, और यह बड़ा भू-राजनीतिक खेल जारी है, जिसमें चीन अब प्रमुख खिलाड़ी है। यह आतंकवाद निरोधक और तालिबान प्रतिबंध समितियों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों में रिफ्लेक्ट होता है।"

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर कटाक्ष करते हुए सिब्बल ने कहा कि "हिंदू-द्वेषी नए फील्ड मार्शल" के आने से पाकिस्तान के साथ स्थिति और खराब होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कश्मीर मुद्दे पर बातचीत नहीं होती तो पाकिस्तान भारत के साथ गंभीर बातचीत करता।

अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत के विदेश सचिव रहे सिब्बल ने कहा, "हम वर्षों से पाकिस्तान से बात करते आ रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बदला है। एक कट्टर हिंदू-द्वेषी नए फील्ड मार्शल के आने से स्थिति शायद और भी खराब हो गई है। हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों करनी चाहिए? अगर कश्मीर मुद्दा एजेंडे में नहीं है तो पाकिस्तान भारत के साथ गंभीर बातचीत नहीं करेगा।"

अपने पोस्ट में उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से खराब स्थिति में है, लेकिन खुद को बनाए रखने के लिए उसे बार-बार राहत पैकेज मिलता है।

"पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन उसे समय-समय पर सहायता दी जाती है। वर्तमान में, यह 22वें आईएमएफ बेलआउट पैकेज पर है। भारत ने 1993 से आईएमएफ से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है।"

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह सुझाव देना अच्छा नहीं होगा कि भारतीय नीति निर्माता पाकिस्तान को एक सैन्य शक्ति के रूप में खारिज कर दें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने घोषणा की कि संघर्ष के दायरे को सीमित करने के प्रयास में पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया जा रहा है।

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, "यह तर्क देना अच्छा नहीं है कि भारत के नीति निर्माता पाकिस्तान को एक सैन्य शक्ति के रूप में खारिज करते हैं। बालाकोट से पहले और अब पहलगाम के बाद, भारत ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। यह संघर्ष के दायरे को यथासंभव सीमित करने के लिए था।"

उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली पाकिस्तान द्वारा अर्जित की जा रही सैन्य क्षमताओं पर नजर रख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नीति निर्माता सोशल मीडिया की राय के आधार पर काम नहीं करते।

 

