2012 में दिल्ली में एक डिफेंस एग्जीबिशन में, भारत फोर्ज द्वारा बनाई गई तोप पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया था। कंपनी के चेयरमैन बाबा कल्याणी (Baba Kalyani) ने पॉडकास्ट - न्यू इंडिया जंक्शन में बताया कि बहुत से सैन्यकर्मी वहां से गुजरे, कुछ ने इस पर हंसी भी उड़ाई। लेकिन एक भी व्यक्ति यह देखने के लिए नहीं रुका कि यह आखिर है क्या। इसकी एक साधारण वजह यह थी कि उन्हें विश्वास नहीं था कि भारत फोर्ज नामक कोई भारतीय कंपनी तोपें बना सकती है। हर कोई आयात पर विश्वास करता था।

भारत फोर्ज के संयुक्त प्रबंध निदेशक अमित कल्याणी, जो इस बातचीत में भी शामिल थे, ने कहा, "उनका मानना था कि ग्लोबल आपूर्तिकर्ता सबसे अच्छे हैं और उन्हीं के पास जाना चाहिए।" बाबा कल्याणी ने कहा कि उन दिनों शायद ही कोई भारतीय कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन करती थी। "यह सब विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाता था। हमारे जैसी कुछ ही कंपनियों में यह कहने का साहस था - हम भी कुछ बनाते हैं।"

बाबा कल्याणी ने बताया कि भारत फोर्ज के पारंपरिक फोर्जिंग बिजनेस को डायवरसिफाइ करने और डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग में एंट्री करने का विचार 2008 के वित्तीय संकट के बाद आया।

बाबा कल्याणी ने कहा कि डिफेंस का यह विचार मेरे दिमाग में आया... 2011 के आसपास। किसी तरह मुझे बंदूकों का शौक है। चूंकि मैं सैनिक स्कूलों में गया था, इसलिए मेरे कई दोस्त जनरल, रिटायर्ड जनरल, नौसेना प्रमुख, एयर मार्शल हैं, मेरे अधिकांश सहपाठी सशस्त्र बलों में वरिष्ठ लोगों के रूप में रिटायर्ड हुए हैं।

"इससे मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा पैदा हुई - भारत तोपें क्यों नहीं बना पा रहा है? तोपों को देखिए, यह फोर्जिंग से भरी हुई है। यह फोर्जिंग और मेटलर्जी इंडस्ट्री का ही एक और रूप है। मेरे मन में एक विचार आया - क्यों न हम अपने मेटलर्जी और फोर्जिंग ज्ञान का उपयोग तोपें बनाने में करें।"

उस समय डिफेंस प्रोडक्ट पर मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर का एकाधिकार था। उन्होंने बताया कि जब भारत ने बोफोर्स से 400 तोपें आयात कीं, तो स्वीडन ने देश को तोपें घरेलू स्तर पर बनाने के लिए पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पैकेज दिया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स को रक्षा उपकरण बनाने की अनुमति नहीं थी। कल्याणी ने कहा, "उन दिनों रक्षा उपकरण केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बनाए जाते थे। निजी क्षेत्र की कोई भागीदारी नहीं थी।"

बाबा कल्याणी ने कहा कि "मैं एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास भी गया था। उन्होंने कहा कि जाओ और तत्कालीन रक्षा मंत्री (ए.के.) एंटनी से मिलो। मैं उनसे मिला, उन्होंने 15-20 मिनट तक मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा - बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बाहर चला गया। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उन दिनों यही होता था।"

विरोध के बावजूद भारत फोर्ज आगे बढ़ता रहा। कल्याणी ने कहा, "हम आयात की तुलना में आधी कीमत पर बंदूकें बनाते हैं। कीमत कोई समस्या नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीजें बदलने लगीं। "दिसंबर 2014 में उन्होंने विज्ञान भवन में एक सम्मेलन आयोजित किया था - मेक इन इंडिया। मैंने डिफेंस सेक्टर की ओर से उस सम्मेलन में भाग लिया था। हमें रक्षा सचिव, भाग लेने वाले उद्योगों के साथ मिलकर एक दस्तावेज बनाना था - जिसने मेक इन इंडिया की प्रक्रिया शुरू की।"

यह सफलता दिवंगत मनोहर पर्रिकर के कार्यकाल में मिली। कल्याणी ने कहा, "वे ऐसे व्यक्ति थे जो रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण में आने वाली समस्याओं को समझते थे - नीतिगत ढांचे के दृष्टिकोण से और कार्यान्वयन के सभी मुद्दों से। उन्होंने पूरी रक्षा खरीद प्रक्रिया को बदलने के लिए समितियों का गठन किया - डीपीपी 2016 तैयार किया गया। आज हम जो देख रहे हैं, उसके लिए यही प्रेरणा थी। मेरी इच्छा है कि पर्रिकर आज जीवित होते, तो वे रक्षा उद्योग को और भी आगे ले जाते।"

जब उनसे पूछा गया कि 1990 के दशक में चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश क्यों आगे बढ़ गए जबकि भारत स्थिर रहा, तो कल्याणी ने बताया, "सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने सारा ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र पर केंद्रित किया। हमने रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को लगभग 2014 तक नहीं लाया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला।"

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी रेगुलेटरी, इनोवेशन को दबा देते हैं। "यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप किसी चीज पर ₹100 खर्च करते हैं, वित्त विभाग का कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आपने इसे क्यों खर्च किया। इसलिए उनके पास बहुत सारे वित्तीय रेगुलेशन हैं। आप अपना अधिकांश समय उत्तर देने और अपने कागज़ात को सही रखने में बिताते हैं, बजाय कुछ काम करने के।"