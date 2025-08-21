PM Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शुक्रवार को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। बिहार में उनका दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

शुक्रवार की सुबह लगभग 11 बजे गया में प्रधानमंत्री करीब ₹13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में दो ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी और वे जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद मोदी गंगा पर बने 8.15 किमी लंबे अउंटा-सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे। यह छह लेन का पुल 1.86 किमी लंबा है और इसकी लागत ₹1,870 करोड़ से अधिक है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री बख्तियारपुर-मोकामा एनएच-31 सेक्शन (चार लेन), लगभग ₹6,880 करोड़ की लागत से बने बक्सर थर्मल पावर प्लांट (660x1 MW) और मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे।

नमामी गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और नेटवर्क का उद्घाटन होगा, जबकि AMRUT 2.0 के तहत दौलतनगर, जहानाबाद, बरहिया, जमुई, औरंगाबाद और बोधगया में सीवरेज और जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी।

रेल सौगात

रेल सौगातों की बात करें तो पीएम मोदी गया से दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली से कोडरमा तक बौद्ध सर्किट ट्रेन की शुरुआत करेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 12,000 और PMAY-Urban के 4,260 लाभार्थियों को ‘गृह प्रवेश’ का मौका मिलेगा।

दोपहर बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल जाएंगे। कोलकाता में वे नए बने 13.61 किमी मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे, जिसमें नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर, सीलदह-एस्प्लानेड और बेलघाटा-हेमंता मुखोपाध्याय मेट्रो सेवाएं शामिल हैं। मोदी खुद भी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद विमानबंदर तक मेट्रो यात्रा करेंगे।

इसके अलावा, वे ₹1,200 करोड़ की लागत से बनने वाले 7.2 किमी लंबे छह-लेन कोना एक्सप्रेसवे एलिवेटेड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और कोलकाता में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे।