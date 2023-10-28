X ने दो नए सब्सक्रिप्शन प्लान को किया लॉन्च

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीX ने दो नए सब्सक्रिप्शन प्लान को किया लॉन्च

20 अक्टूबर को Elon Musk ने दो नए लाने की घोषणा की थी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा था, 'एक प्लान की कीमत मौजूदा प्रीमियम से कम होगी, लेकिन उसमें यूजर्स को ऐड दिखाई देगा। वहीं दूसरा प्लान मौजूदा प्रीमियम से महंगा होगा, जिसमें एक भी ऐड नहीं दिखाई देगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Oct 28, 2023 17:04 IST
X ने दो नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है

X ने दो नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। इसमें से एक ऐड फ्री प्लान है, जिसे कंपनी ने Premium+ नाम दिया है। प्रीमियम+ प्लान के लिए यूजर्स को हर महीने ₹1300 देना होगा। दूसरा 'Basic' प्लान है, जिसके लिए यूजर्स को हर महीने ₹243.75 रुपए देने होंगे। हालांकि, अभी यह दोनों प्लान केवल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा पहले से मौजूद प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान को भी यूजर्स हर महीने ₹650 देकर सब्सक्राइब कर सकते हैं।

Also Read: Tata बनाएगा iPhone, खुद आईटी मंत्री Rajeev Chandrasekhar ने की पुष्टि

प्रीमियम और प्रीमियम+ प्लान में यूजर्स के अकाउंट को चेकमार्क मिलेगा। जबकि बेसिक प्लान में चेकमार्क नहीं मिलेगा, लेकिन प्लेटफार्म के कई फीचर्स यूज कर सकेंगे। X पर केवल प्रीमियम+ प्लान वाले यूजर्स को ऐड नहीं दिखाई देंगे। प्रीमियम प्लान वाले यूजर्स को कम ऐड दिखाई देंगे। जबकि, बेसिक प्लान वाले यूजर्स के टाइमलाइन पर दिखने वाले ऐड पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। 20 अक्टूबर को Elon Musk ने दो नए लाने की घोषणा की थी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा था, 'एक प्लान की कीमत मौजूदा प्रीमियम से कम होगी, लेकिन उसमें यूजर्स को ऐड दिखाई देगा। वहीं दूसरा प्लान मौजूदा प्रीमियम से महंगा होगा, जिसमें एक भी ऐड नहीं दिखाई देगा।'

प्रीमियम और प्रीमियम+ प्लान में यूजर्स के अकाउंट को चेकमार्क मिलेगा
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 28, 2023