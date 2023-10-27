Tata बनाएगा iPhone, खुद आईटी मंत्री Rajeev Chandrasekhar ने की पुष्टि

अगले ढाई साल के अंदर भारत में Tata Group iPhone बनाएगा। आईटी मंत्री Rajeev Chandrasekhar ने कहा कि सरकार भारत को इलैक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए तैयार है और इसके लिए तैयारी की जा रही है। 2017 में Apple ने iPhone SE के साथ पहली बार भारत में iPhone का उत्पादन शुरू किया था। इकाइयों को विस्ट्रॉन द्वारा अपने बेंगलुरु संयंत्र में इकट्ठा किया गया था। इससे देश में कंपनी के क्रमिक विस्तार की शुरुआत हुई और तब से यह भारत में iPhones का निर्माण कर रही है। इसके बाद, 2018 में, Apple ने iPhone 6s का उत्पादन शुरू किया, इसके बाद 2019 में iPhone 7 का उत्पादन शुरू किया। iPhone XR और iPhone 11 को भी बाद में फॉक्सकॉन के चेन्नई प्लांट में असेंबल किया गया। अन्य संस्करण जैसे iPhone 12, iPhone 13 और iPhone 14 भी देश में निर्मित होते हैं।

कंपनी ने हाल ही में iPhone 15 सीरीज लॉन्च की है जिसे भारत में बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि Apple ने हाल ही में देश में अपने कारोबार का विस्तार किया है और पिछले महीने दिल्ली और मुंबई में अपने पहले फिजिकल रिटेल आउटलेट खोले हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने दोनों उद्घाटन समारोह में भाग लिया और यहां तक कि भारत में एप्पल की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की।