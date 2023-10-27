Reliance Industries: Mukesh Ambani ने कैसे अपने तीनों बच्चों में समान रूप में कारोबार का बंटवारा किया?

Reliance Foundation की चेयरपर्सन Nita Ambani ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि लैंगिक समानता घर से शुरू होती है और कैसे Mukesh Ambani और उन्होंने अपने तीन बच्चों के बीच कभी भेदभाव नहीं किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने उत्तराधिकार योजना को मंजूरी देने के बाद ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल कर लिया है। नीता अंबानी ने कहा कि उन्होंने उत्तराधिकार योजना में अपने तीनों बच्चों को बराबर हिस्सेदारी दी है।

नीता अंबानी ने सीएनबीसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि

"मुझे लगता है कि लड़कियों को यह सीखने के लिए कि वे समान हैं, उन्हें यह देखना होगा कि उनके घरों में उनके गुरु हैं जो जानते हैं कि वे लड़कों से कम नहीं हैं। मैंने कभी भी ईशा और आकाश और अनंत के बीच अंतर नहीं किया है। जो भी हो लड़के ऐसा कर सकते हैं, मेरी बेटी भी कर सकती है।" उन्होंने कहा, "और यह रिलायंस के उत्तराधिकार बंटवारे में दिखा है। हालांकि ईशा की शादी परिमल परिवार में हुई है, लेकिन उसे व्यवसाय में अपने भाइयों के बराबर हिस्सा मिल रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "आकाश, ईशा और अनंत और बहुत सारी युवा पीढ़ी रिलायंस और भारत के लिए अगला नेतृत्व बनने जा रही है। उन्होंने कहा, "आकाश जियो के माध्यम से डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। ईशा रिलायंस फाउंडेशन में सक्रिय रुचि लेने के अलावा रिटेल का नेतृत्व कर रही है। वे तीनों रिलायंस में काम करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं। उनकी अपनी ताकत है।"

उन्होंने दावा किया कि रिलायंस फाउंडेशन ने 70 मिलियन लोगों की मदद की है और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने, डिजिटल साक्षरता में सुधार करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए कौशल के साथ शिक्षित करने पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

