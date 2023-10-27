scorecardresearch
अब से Jio देगा सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट, तूफानी स्पीड से चलेगा इंटरनेट

टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट मानते हैं कि जियो स्पेस फाइबर ग्रामीण इलाकों में काफी कुछ करने की क्षमता रखता है। यह बेहद किफायती और विश्वसनीय है। दूरदराज के सरकारी स्कूल सेटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए इंटरनेट की दुनिया से जुड़ सकेंगे। शिक्षा की क्वालिटी में अहम सुधार देखे जाएंगे।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 27, 2023 13:34 IST
रिलायंस जियो हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाली भारत की पहली सेटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर सर्विस को पेश किया
इंटरनेट की दुनिया में JIO ने जो धमाल मचाया है वो हम सब जानते ही है। अब Reliance Jio ने  High-Speed Broadband सेवाएं प्रदान करने वाली भारत की पहली सेटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर सर्विस को पेश किया। Delhi के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में India Mobile Congress के सातवें एडिशन का उद्घाटन किया। इस इवेंट में जियो ने अपने नए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जियो स्पेस फाइबर को लॉन्च किया रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन Akash Ambani ने PM Modi की मौजूदगी में Jio Space Fiber Launch किया। इस दौरान रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी को जियो स्पेस फाइबर की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। जियो स्पेस फाइबर सेटलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है, जो उन दूर दराज के इलाकों में कनेक्शन प्रोवाइड कराएगी जहां फाइबर केबल से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना आसान नहीं है।

Also Read: आखिर N.R.Narayana Murthy, X पर क्यों हो रहे हैं ट्रेंड?

आकाश अंबानी ने कहा, जियो ने भारत में लाखों घरों और बिजनेस को पहली बार ब्रॉडबैंड इंटरनेट का एक्सपीरियंस कराया। जियो स्पेस फाइबर के साथ हम उन लोगों तक पहुंच स्थापित करना चाहते हैं जो अभी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।  जियो इस समय में 45 करोड़ से अधिक भारतीय यूजर्स को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड फिक्स्ड लाइन और वायरलेस सेवाएं प्रदान करता है। जियो ने अपनी ब्रॉडबैंड सेवाओं जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर के साथ अब जियो स्पेस फाइबर को जोड़ा है। यह सेवा पूरे देश में कम कीमतों पर उपलब्ध होगी। भारत के चार सबसे दूर दराज के इलाको में जियो स्पेस फाइबर से जुड़ चुके हैं।इनमें गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का कोरबा, ओड़िशा का नबरंगपुर और असम का ओएनजीसी-जोरहाट शामिल है। जियो ‘जियो स्पेस फाइबर’ से दूरदराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए एसआईएस कंपनी के सेटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ‘जियो स्पेस फाइबर’ से अब कहीं भी और कभी भी। आकाश अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमे विकसित भारत की सोच दी है। उन्होंने कहा कि पीएम ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है जो कि बदलावों की ओर प्रेरित करता है। अंबानी बताया कि जियो ने 5G को देश के साथ फैलाया है और हर 10 सेकेंड में नए 5G सेल जोड़ा है। जियो की 5G क्षमता 85 फीसदी की हिस्सेदारी है जो दुनिया का सबसे तेज 5G है।

Akash Ambani ने PM Modi की मौजूदगी में Jio Space Fiber Launch किया
जियो स्पेस फाइबर सेटलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है
Oct 27, 2023