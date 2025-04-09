Eternal Share Price: जौमेटो का आधिकारिक तौर पर बदला नाम! धड़ाम हुआ स्टॉक - DETAILS
Eternal Share Price: बुधवार के कारोबारी सत्र के दौरान Eternal (पूर्व में Zomato) के शेयर की कीमत में 2% की गिरावट आई। आज कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंजों (BSE, NSE) पर आधिकारिक तौर पर बदलकर Eternal Ltd हो गया है।
कंपनी ने 20 मार्च को बताया था कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने जोमैटो का नाम बदलकर इटरनल करने की मंजूरी दे दी है।
Eternal Share Price
कंपनी का शेयर आज सुबह 10:57 बजे तक एनएसई पर 1.99% या 4.28 रुपये टूटकर 210.91 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.97% या 4.25 रुपये गिरकर 211 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Bofa ने हाल ही में किया था डाउनग्रेड
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Bofa ने 26 मार्च को अपने रिपोर्ट में Eternal (Zomato) की रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए Buy से Neutral कर दिया था।
ब्रोकरेज ने बताया था कि रेटिंग घटाने का मुख्य कारण अगले 12-15 महीनों में Quick Commerce बिजनेस में घाटे में वृद्धि और फूड डिलीवरी में वृद्धि में कमी/मार्जिन सुधार की धीमी गति होने की उम्मीद है।
1 अप्रैल 2025 को ब्रोकरेज Elara Capital ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि Q4FY25E में, उम्मीद है कि ज़ोमैटो की ग्रोथ ब्लिंकिट में मजबूत स्टोर वृद्धि से प्रेरित होगी, भले ही फ़ूड डिलीवरी सेगमेंट में वृद्धि धीमी रही हो। ब्रोकरेज ने कहा कि इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट में Quick Commerce विस्तार का असर पड़ सकता है।
Eternal Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 304 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 152 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।