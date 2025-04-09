CNG and PNG Price: बढ़ गए दाम, इन लोगों को देने होंगे आज से ज्यादा पैसे
CNG and PNG Price Hike:अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी भरने के लिए जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। आज से इस राज्य में सीएनजी महंगी हो गई है।
CNG and PNG Price: सीएनजी और पीएनजी गाड़ीचालकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। आज से महाराष्ट्र में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। इसका मतलब है कि अबसे उन्हें ज्यादा पैसा देना होगा।
कितने बढ़े दाम?
महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने आज सुबह जानकारी दी है कि सीएनजी का प्राइस 1.5 रुपये प्रति किलो और पीएनजी 1 रुपये प्रति यूनिट बढ़ी है। अब से मुंबई और उसके आज पास के इलाके में सीएनजी और पीएनजी महंगी मिलेगी। महाराष्ट्र में सीएनजी प्राइस (CNG Price) 79.50 रुपये प्रति किलो और पीएनजी की कीमत (PNG Price) 49 रुपये प्रति यूनिट हो गई है।
MGL के अधिकारी ने बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि घरेलू गैस की लागत ज्यादा आ रही थी। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ जाने से गैस के दाम भी बढ़ने लगे थे। कंपनी के अधिकारी ने साफ कहा कि वर्तमान में सीएनजी की कीमत पेट्रोल-डीजल के प्राइस (Petrol-Diesel Price) से कम है।
ऑटो और टैक्सी चालकों पर पड़ेगा असर
रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 3 लाख ऑटो और 20,000 से ज्यादा टैक्सीचालक हैं। सीएनजी की कीमतों (CNG Price Hike) में हुए इजाफा का सीधा असर उन पर पड़ेगा। मुंबई में लगभग 5 लाख सीएनजी गाड़ियां चलती है। ऐसे में अब सीएनजी महंगी हो जाने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है।
आपको बता दें कि इस साल फरवरी में मुंबई के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर ने किराए में 3 रुपये की बढ़ोतरी की थी। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से ऑटो और टैक्सी के किराए में इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यात्रियों को सफर के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
घरेलू गैस भी हुई महंगी
मुंबई में 24 लाख से ज्यादा घरों में पीएनजी कनेक्शन हैं। अब महाराष्ट्र में पीएनजी की कीमतों (PNG Price Hike) में इजाफा होने के बाद मंथली गैस के बिल में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। MGL ने कहा कि पीएनजी सप्लाई काफी सुरक्षित और आरामदायक ऑप्शन होता है। लोग सिलेंडर की जगह इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना काफी पसंद करते हैं।