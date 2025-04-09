Repo Rate हुआ कम, जानें कितनी घटी आपकी EMI?

RBI MPC Meet 2025 Announcement: भारतीय रिजर्व बैंक की चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली एमपीसी बैठक का समापन हो गया है। इस बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट (Repo Rate Cut) की कटौती का फैसला लिया है। आज से रेपो रेट की दर 6 फीसदी हो गई है। रेपो रेट में कटौती होने के बाद कई लोगों के लोन (Loan) की ईएमआई (EMI) कम हो जाएगी। दरअसल, जब भी रेपो रेट में कटौती होती है तो लोन की ईएमआई कम होती है।

advertisement

रेपो रेट घट जाने के बाद से कई लोगों के मन में सवाल है कि उनके लोन की ईएमआई कितनी हो जाएगी? क्या आज से ही लोन की ईएमआई घट जाएगी? हम आपको नीचे इन सभी सवालों का जवाब देंगे।

कितना सस्ता हुआ लोन?

अगर आपने लोन लेते वक्त फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट (Floating Interest Rate) को सेलेक्ट किया है तो आपके लोन की ईएमआई कम होगी। वहीं, अगर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट (Fixed Interest Rate) सेलेक्ट किया है तो आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में लोन की ईएमआई समान बनी रहती है। वहीं, फ्लोटिंग में रेपो रेट के आधार पर ईएमआई बदलती रहती है। अब सवाल आता है कि आपके लोन की ईएमआई कितनी कम होगी तो इसका जवाब आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं।

अगर आपने 20 साल के टेन्योर के लिए 50 लाख रुपये का लोन लिया है जिस पर 8.25 फीसदी का सालाना ब्याज वसूला जाता है तो आपकी ईएमआई करीब 42,603 रुपये होंगे। नए रेपो रेट के आधार पर आपके लोन का ब्याज करीब 8 फीसदी हो सकता है। अगर 8 फीसदी का ब्याज होता है तो आपकी ईएमआई लगभग 41,822 रुपये हो सकती है। इस तरह रेपो रेट घटने से आपकी ईएमआई भी 781 रुपये कम हो सकती है।

तुरंत कम होगी EMI

कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या रेपो रेट घटने के तुरंत बाद ही ईएमआई भी कम हो जाती है तो बता दें कि ऐसा नहीं होता है। आपके लोन की ईएमआई इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस बैंक से लोन लिया है। आपकी ईएमआई से जुड़ा फैसला बैंक लेता है। बैंक ही बताता है कि लोन की ईएमआई कब से और कितनी कम होगी।

