Gold, Silver Price Today: आज फिर तेजी! सोना ₹1000 चढ़ा, चांदी की भी बढ़ी चमक - आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : बुधवार को एक बार फिर से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आज लगातार दूसरा दिन है एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर की फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है।

सुबह 11:16 बजे तक MCX पर सोना आज 1.19% और चांदी 0.32% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अगर आपको आज अपने लिए सोना या चांदी खरीदना है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके शहर में आज गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव क्या है?

MCX पर आज क्या है सोने और चांदी का भाव?

MCX पर सुबह 11:16 बजे तक 05 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 1044 रुपये चढ़कर 88692 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

वहीं 05 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत 288 रुपये चढ़कर 89032 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज खबर लिखे जाने तक सोने की न्यूनतम कीमत 87998 रुपये प्रति 10 ग्राम थी तो वहीं अधिकतम कीमत 88790 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी की न्यूनतम कीमत 88525 रुपये प्रति किलोग्राम और अधिकतम कीमत 89091 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की कीमत?

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 89,741 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,05,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।



मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 89,747 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 96,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।



दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 89,893 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 97,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।



पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 89,789 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 97,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।



कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 89,745 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 97,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।



विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 89,755 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।



चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 89,902 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 96,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।



केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 89,765 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,06,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।