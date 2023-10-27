आखिर N.R.Narayana Murthy, X पर क्यों हो रहे हैं ट्रेंड?

Infosys के को-फाउंडर N.R.Narayana Murthy चाहते हैं कि युवा प्रतिदिन 12 घंटे काम करें ताकि भारत उन अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके जिन्होंने पिछले दो से तीन दशकों में जबरदस्त प्रोग्रेस की है। नारायण मूर्ति ने पॉडकास्ट 'द रिकॉर्ड' के लिए इंफोसिस के पूर्व CFO Mohandas Pai से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है और चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, देश के युवाओं को अतिरिक्त घंटे काम करना होगा जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी ने किया था। भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम में से एक है। जब तक हम अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी में सुधार नहीं करते, जब तक हम सरकार में भ्रष्टाचार को कम नहीं करते, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ते रहे हैं, मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता, जब तक हम नौकरशाही की निर्णय लेने की देरी को कम नहीं करते तब तक हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे जिन्होंने जबरदस्त प्रगति की है।

हमारे युवाओं को कहना चाहिए कि यह मेरा देश है, और मैं सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन और जापानियों ने ठीक यही किया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक जर्मन अतिरिक्त घंटे काम करे। हर सरकार उतनी ही अच्छी होती है जितनी लोगों की संस्कृति, और "हमारी संस्कृति को अत्यधिक दृढ़, अत्यंत दृढ़ संकल्प वाली संस्कृति में बदलना होगा। हमें अनुशासित होने और अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी में सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, बेचारी सरकार क्या कर सकती है? जब उनसे आजादी के 75वें वर्ष में भारत के युवाओं के लिए उनके संदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले 300 सालों में पहली बार, भारत को राष्ट्रों की समिति की नजरों में कुछ सम्मान मिला है। उस सम्मान को मजबूत करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है, खासकर युवाओं की। दुनिया में खुद को साबित करने का एकमात्र तरीका प्रदर्शन है। मैं अक्सर कहता रहा हूं कि प्रदर्शन से पहचान मिलती है, पहचान से सम्मान मिलता है, और सम्मान शक्ति की ओर जाता है। चीन इसका बड़ा उदाहरण है। इसलिए, इस देश के सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि इसे महसूस करें और अगले 20 से 50 सालों तक दिन में 12 घंटे काम करें। ताकि भारत GDP के मामले में नंबर एक या दो बन जाए।