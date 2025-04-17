Multibagger Penny Stocks लिस्ट तैयार! देख लें कहीं बाकी की तरह आप भी तो नहीं हो गए मालामाल

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है। इस उतार-चढ़ाव के बीच जहां कुछ शेयर अपने हाई लेवल से गिर गए हैं तो वहीं कुछ स्टॉक ने नए हाई लेवल को टच किया है। हमने आपके लिए पेनी स्टॉक (Penny Stock) की लिस्ट तैयार की है जिसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है। खास बात है कि गिरते बाजार में यह शेयर खड़े रहे।

advertisement

अगर आप शेयर में निवेश करते हैं या करने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार इन शेयर पर नजर रखनी चाहिए।

पीसी ज्वैलर्स शेयर (PC Jewellers Share)

पीसी ज्वैलर्स के शेयर 17 अप्रैल 2025 को 13.38 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। आज इस स्टॉक में 2 फीसदी की गिरावट देखी गई। कंपनी के शेयर का 52 वीक हाई 19.60 रुपये और 52 वीक लो 4.41 रुपये है। कंपनी का मार्केट-कैप 8,795.71 करोड़ रुपये है।

इस शेयर ने एक साल में 144.16 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं पांच साल में शेयर ने 979.03 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड शेयर (Blue Chip India Ltd)

ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड के शेयर 17 अप्रैल को 0.44 फीसदी गिरकर 6.73 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। इस शेयर ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52 वीक हाई 9.67 रुपये और 52 वीक लो 3.06 रुपये है। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो सालभर में शेयर ने 110.31 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं पांच साल में शेयर ने 3,265.00 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 37.28 करोड़ रुपये है।

टीसीआई फाइनेंस लिमिटेड शेयर (TCI Finance Ltd Share)

टीसीआई फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक लाल निशान पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर 17 अप्रैल 2025 को 1.18 फीसदी गिरकर 12.60 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक हाई 20.17 रुपये और 52 वीक लो 4.96 रुपये है। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 16.45 करोड़ रुपये है। इस शेयर ने निवेशकों को एक साल में 117.24 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 111.76 फीसदी का रिटर्न दिया।